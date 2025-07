Krátky: Minister Takáč berie farmárom peniaze z Programu rozvoja vidieka

Uviedol to v pondelok na tlačovom brífingu opozičného hnutia Slovensko poslanec Národnej rady (NR) SR Rastislav Krátky v reakcii na Takáčovu eurofondovú výzvu, ktorá má slúžiť na obnovu chovov po slintačke a krívačke (SLAK).

„Minister oberá teraz farmárov o ďalšie peniaze, pretože im ide dávať výzvu na náhradu a na znovuobnovenie chovov z Programu rozvoja vidieka (PRV). Na to však tento program nie je primárne určený. Tieto peniaze mali ísť z krízových nástrojov a nie z Programu rozvoja vidieka. Ten je určený na podporu začiatku podnikania, modernizáciu, obnovu, lepšiu konkurencieschopnosť pre našich farmárov, chovateľov, pestovateľov, rozvoj vidieckych oblastí, ochranu životného prostredia, klímy, napr. na MAS (miestne akčne skupiny) a lokálne projekty,“ priblížil opozičný poslanec NR SR.

Zdôraznil, že agrominister za štyri mesiace nebol schopný sa skoordinovať s Európskou komisiou a využiť krízové fondy na to, aby odškodnil a pomohol ľuďom tak ako to napríklad bolo v Nemecku, keď sa tam zaznamenala SLAK. „Práve z krízových nástrojov boli odškodnení. My nie, my máme ministra, ktorý nie je schopný čerpať eurofondy pre podporu chovateľov,“ podčiarkol Krátky.

Takáč má podľa neho do konca roka vyčerpať z eurofondov ešte vyše 600 miliónov eur. „On nie je schopný tieto peniaze čerpať, tak ich radšej dá teraz na to, aby si obnovili chovy. Mohol priniesť peniaze ešte z krízových fondov EÚ. Keď však nie je schopný čerpať, tak si robí alibi. Reálne očakávam, že mu prepadne až 400 miliónov eur,“ upozornil.

„Minister Takáč mal počas slintačky a krívačky poveriť človeka, ktorý by simultánne s Európskou komisiou využil všetky európske krízové nástroje na to, aby nahradil škody, ktoré sa tu stali so slintačkou a krívačkou. Namiesto toho zobral peniaze určené na rozvoj vidieka a použil ich na to, aby sa postihnuté chovy obnovili,“ dodal Krátky.

Takáč v pondelok informoval, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vypísalo výzvu pre farmárov postihnutých SLAK vo výške 44 miliónov eur. Financie z PRV a štátneho rozpočtu sú určené pre farmárov, ktorým bola štátom nariadená likvidácia hovädzieho dobytka v dôsledku SLAK. Výzva je otvorená do 1. októbra.