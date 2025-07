Klimatická koalícia: Tarabov postoj k návrhu zníženia emisií je nebezpečný

Podpora klimatických politík a zelená transformácia je príležitosťou a v čase zhoršujúcej sa klimatickej zmeny nutnosťou, tvrdí environmentálna platforma. Nečinnosť podľa nej prinesie katastrofické dôsledky pre ľudí aj ekonomiku.

„V čase, keď na vlastné oči na Slovensku vidíme dôsledky klimatickej krízy v podobe extrémneho sucha striedaného záplavami, zatvára oči pred touto nebezpečnou realitou. Kým ľudia na Slovensku dostávajú upozornenia, aby neplytvali vodou, minister im odkazuje, že mu na ich budúcnosti a problémoch nezáleží. Ak niekto nemá kontakt s realitou, je to on a nie tí, ktorí sa zodpovedne snažia nastaviť ciele, aby sme zabojovali s jednou z najväčších hrozieb, ktorej spoločne všetci čelíme,“ skonštatovala koordinátorka Klimatickej koalície Lucia Szabová.

Zelená transformácia nie je podľa organizácií len výzvou, ale aj príležitosťou. Klimatická koalícia uviedla, že Slovensko vie z tejto zmeny profitovať. „Dobrým príkladom je rozvoj výroby tepelných čerpadiel. Práve pre našu pomalú reakciu na meniace sa prostredie v skutočnosti prichádzame o konkurencieschopnosť. Klimatické ciele a zelená transformácia nie sú nejakým rozmarom bruselských úradníkov,“ podotkla Szabová.

Klimatické opatrenia už prinášajú výsledky a ich perspektívnosť ukazuje aj analýza Európskej environmentálnej agentúry, podľa ktorej sa dá očakávať pokles variabilných nákladov na výrobu elektriny až o 57 percent v porovnaní s úrovňou z roku 2023, ak sa dodržia ciele týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti. Slovensko však v tejto oblasti zaostáva, preto viaceré organizácie poslali aj výzvu vláde, pripomenula platforma.

„Treba si už konečne povedať, že to, čo prezentuje minister, nie je názor ani väčšiny zamestnávateľov, ani väčšiny spoločnosti. Sú to jeho osobné názory, ktoré nemajú oporu v dátach ani v názoroch dôležitých stakeholderov a sú najmä v rozpore s jeho pracovnou náplňou, ktorou by malo byť chrániť životné prostredie,“ povedala Szabová.

Taraba informoval, že Slovensko nepodporí najnovší návrh Európskej komisie znížiť emisie oxidu uhličitého o 90 percent do roku 2040. „Tieto ideologické návrhy sú skôr dôkazom, že bruselskí byrokrati stratili už základný kontakt s realitou. Nemajú buď ani potuchy, v akom ekonomickom ohrození sa nachádza európsky a, žiaľ, aj slovenský priemysel, alebo im je to úplne ukradnuté,“ skonštatoval.

Európska únia si stanovila cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu a Komisia navrhuje do roku 2040 znížiť emisie až o 90 percent v porovnaní s rokom 1990. Niektoré štáty, ako napríklad Česko alebo Taliansko, však tento cieľ nepovažujú za realistický.