SHMÚ: Extrémne sucho bolo minulý týždeň na 58 percentách územia

Na západe nastalo zlepšenie hlavne v povrchovej vrstve, ale aj tak je v tejto časti pôdy výrazné až extrémne sucho na viac ako troch štvrtinách územia. V hlbšej vrstve je extrémne sucho na väčšine západného a miestami aj na strednom a východnom Slovensku. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

„V celom pôdnom profile je nasýtenie pod desať percent na približne jednej štvrtine územia, a to najmä na juhu západného a východného Slovenska. Pod hranicou 50 percent je nasýtenie na takmer celom území, okrem Horných Kysúc a Vysokých Tatier,“ priblížili odborníci.

Deficit pôdnej vlahy bol mínus 100 až mínus 120 milimetrov lokálne na Orave. Deficit od mínus 80 do mínus 100 milimetrov bol okrem Oravy aj na Spiši a Horehroní. Na veľkej časti stredného a východného Slovenska bol deficit od mínus 60 do mínus 100 milimetrov, uviedol SHMÚ. Tvrdí, že nadbytok vlahy do plus 20 milimetrov bol lokálne na Záhorí. Normálne podmienky boli na dvoch percentách územia.

V minulom týždni spadlo najviac zrážok, 20 až 45 milimetrov, na Záhorí, v okolí Malých Karpát a v Javorníkoch. „Bez zrážok bolo na veľkej časti východného Slovenska a lokálne aj v južnej časti stredného Slovenska. Po teplotnej stránke bol týždeň veľmi teplý,“ poznamenali odborníci. Najvyššia teplota bola podľa nich vyše 38 stupňov Celzia v okolí Štúrova. Najnižšie klesla teplota na tri stupne Celzia v sobotu (5. 7.) ráno na Orave.