SHMÚ: Hydrologické sucho sa nateraz na väčšine územia SR skončí

Tlaková níž pravdepodobne prinesie s výdatnými zrážkami do niektorých povodí výrazné vzostupy vodných hladín s možnosťou dosiahnutia stupňov povodňovej aktivity, ako aj iných sprievodných povodňových javov. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

„Vo večerných a nočných hodinách postupovali územím Slovenska zrážky v podobe prehánok a búrok, zasiahli najmä povodia na západe a severozápade územia. Búrková činnosť priniesla zväčša od desať do 25 milimetrov zrážok, pričom v osi od Bratislavy, cez Trenčín, až po Čadcu to bolo ojedinele aj viac. Na ostatnom území dosiahli úhrny zrážok interval od päť do desať milimetrov, časť Podunajskej nížiny a východného Slovenska zrážky obišli,“ uviedol SHMÚ.

Meteorológovia podotkli, že viditeľný úbytok vody vo väčšine tokov sa stáva minulosťou. Ako priblížili, najhoršia situácia bola najmä v povodiach na severozápadnom Slovensku. Hodnoty priemerných denných prietokov na úrovni sucha až extrémneho sucha však meteorológovia zaznamenávali naprieč celým územím. O niečo lepšia situácia bola podľa nich v hornatých častiach povodí na severe stredného Slovenska.