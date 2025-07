Spotreba čokolády na Slovensku štyri roky mierne klesá

Celková spotreba čokolády, čokoládových cukroviniek a cukroviniek s obsahom kakaa, do ktorej sa zarátajú všetky cukrovinky a produkty s prísadou kakaa, v roku 2024 dosiahla až 10,72 kilogramu na obyvateľa. Oproti roku 2023 sú to rovnaké hodnoty, no oproti rokom 2021 a 2022 bola spotreba nižšia, informoval v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Najvyššiu spotrebu čokolády, čokoládových cukroviniek a cukroviniek s obsahom kakaa na obyvateľa dosiahlo Slovensko v roku 2021, keď každý občan v priemere skonzumoval 13 kilogramu. Svetový deň čokolády si pripomíname 7. júla. Hoci existuje viacero dní v roku, ktoré sa považujú za deň čokolády, aktuálny dátum je jeden z najstarších. Spája sa s príchodom čokolády do Európy v roku 1550, keď túto surovinu španielski moreplavci priviezli zo Strednej Ameriky.

Vývoz čokolády zo Slovenska bol väčší ako množstvo, ktoré sa na Slovensko doviezlo, a to takmer o 5000 ton. Na Slovensko sa vlani priviezlo necelých 524.000 ton čokolády v hodnote 330 miliónov eur, čo predstavovalo medziročný nárast o 24 %. V súhrne sa minulý rok, naopak, zo Slovenska vyviezlo 564.000 ton čokolády v hodnote takmer 356 miliónov eur, export medziročne klesol o 5 %.

Štáty Európskej únie počas roka 2024 vyviezli podľa údajov Eurostatu za hranice EÚ takmer 1,1 miliardy ton čokolády a čokoládových výrobkov. Objem vývozu do sveta mimo územia EÚ bol posledné dva roky na stabilizovanej úrovni. Najväčšími exportérmi za hranice EÚ boli Nemecko (22 % celkového exportu EÚ), Belgicko (21 %), Holandsko (12 %) Poľsko (11 %) a Taliansko (11 %).