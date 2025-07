Cyklistu pokutovali za „porušenie ľudských práv“, takto jazdil na bicykli

Cyklista v Londýne dostal pokutu za to, že jazdil na bicykli, pričom sa rukami nedržal volantu. Ako v príspevku na sociálnej sieti X približuje klimatický aktivista Paul Powlesland, pokutu dostal ešte v marci tohto roku, políciu však konfrontoval o mesiac neskôr.

Powlesland v príspevku zverejnil aj video, v ktorom sa háda s policajtkou kvôli pokute. „To pokutujete všetkých, čo jazdia bez rúk na volante v špičke?“ pýtal sa policajtky. „Ak ich uvidím, tak áno,“ odpovedala.

Policajtka sa pritom pred cyklistom odvolala na druhý článok britského Zákona o ľudských právach (Human Rights Act). Podľa nej ho Powlesland porušil tým, že plne neovládal bicykel, čím „vystavil ostatných riziku“.

I recently got stopped & ticketed by the City of London Police for, & I kid you not, “cycling no handed”. Even though it’s clearly not an offence, the officer said they were ticketing me under the Human Rights Act as I was infringing other people’s Article 2 ‘Right to Life’, in… https://t.co/LU4BUKZZ4w pic.twitter.com/3DBE6XUgSN