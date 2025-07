Zomrel austrálsky herec Julian McMahon

Informovali o tom v piatok podľa agentúry DPA portály Deadline a The Hollywood Reporter s odvolaním sa na jeho manželku Kelly McMahonovú a manažéra Davida Schiffa.

Julian McMahon sa narodil v Sydney ako druhé z troch detí Williama McMahona, ktorý bol v rokoch 1971 a 1972 premiérom Austrálie. Vyštudoval právo univerzite v Sydney a ekonómiu na univerzite vo Wollongongu, no nakoniec sa začal úspešne živiť modelingom, cez ktorý sa dostal k herectvu.

Začínal v austrálskej soap opere Home and Away. Jeho prvá rola v USA bola v seriáli Another World. V rokoch 1996 - 2000 stvárnil jednu z hlavných rolí - agenta Johna Granta - v seriáli Prípad pre Sam.

McMahon bol známy zo seriálu Nip/Tuck o dvoch plastických chirurgoch stredného veku, ktorý sa vysielal v rokoch 2003 – 2010 a hral v ňom sukničkára Christiana Troya. Za túto rolu bol nominovaný na Zlatý glóbus.

Predtým účinkoval v seriáli Čarodejnice (1998 – 2006), kde stvárnil prokurátora a spolovice človeka, spolovice démona Colea Turnera zamilovaného do jednej z čarodejníckych sestier.

Z jeho filmov je najznámejšia séria Fantastická štvorka, kde hral zápornú postavu Doktora Dooma.

Bol tiež jedným z možných kandidátov na rolu Jamesa Bonda vo filme Casino Royale, nakoniec ju však získal Daniel Craig.

V rokoch 1994 a 1995 bol ženatý s austrálskou speváčkou Dannii Minogueovou, druhýkrát v rokoch 1999 - 2001 s americkou herečkou Brooke Burnsovou, s ktorou má dcéru Madison Elizabeth. V roku 2014 sa oženil s Kelly Paniaguovou.

„Miloval svoju prácu a miloval svojich fanúšikov. Jeho najhlbšou túžbou bolo priniesť radosť čo najväčšiemu počtu ľudí,“ povedala jeho manželka pre portál Deadline.