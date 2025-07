Neďaleko slovenských hraníc našli kolóniu najväčšieho európskeho pavúka

V okolí českého mesta Zlín na Morave sa udomácnil strehúň škvrnitý. Informoval o tom český portál Blesk, ktorý v tejto súvislosti oslovil arachnológa Milana Řezáča.

„Strehúň škvrnitý sa u nás už v minulosti vyskytoval, v polovici 20. storočia ale vyhynul. Na začiatku 21. storočia sa k nám vplyvom klimatických zmien začal znovu šíriť,“ uviedol Řezáč.

Česká tarantula

Strehúň škvrnitý, prezývaný aj česká tarantula, je rozšírený po celej Európe. Ako píše slovenské Národné toxikologické informačné centrum (NTIC), ide o najväčší druh pavúka, ktorý sa vyskytuje v našich končinách. Dorastá pritom do veľkosti 7 centimetrov.

NTIC ďalej informuje, že strehúň nie je pre človeka škodlivý, no môže ho bolestivo pohrýzť. Útočí pritom skokom. „Je to krásne zviera, ktoré človeku neublíži. To by sa s nimi musel niekto maznať, čo robia snáď len zoológovia,“ uviedol Řezáč.

Pavúk, ktorý bežne žije pod zemou, je pre ekosystém užitočný, uviedol pre Blesk arachnológ Stanislav Macík. Dokáže totiž vyhubiť množstvo hmyzích škodcov.

Macík ďalej priblížil nález kolónie v Zlíne: „Približne rok tu pozorujeme asi päť dospelých samíc. Dospelé samičky môžu dorastať až do 35 mm v rozpätí tela v rozpätí končatín až do 7 cm,“ uviedol.

Řezáč na záver dodal, že v budúcnosti sa strehúň môže rozšíriť aj do ďalších častí krajiny. „Dnes sa vyskytuje len v južnej časti Moravy, ale expanduje ďalej. Tá expanzia závisí od toho, či to otepľovanie bude pokračovať,“ doplnil.