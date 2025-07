V Nitre sa zišli veriaci na tradičnej národnej Cyrilo-metodskej púti

Pôvodným hlavným celebrantom mal byť kardinál Prevost, ktorý sa však stal v máji pápežom Levom XIV.

V úvodnom príhovore v slovenčine sa kardinál Duka poďakoval za to, že môže v Nitre sláviť sviatok svätých Cyrila a Metoda. Spomenul aj vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi, keď pripomenul slávenie sviatku vierozvestcov v Nitre v roku 1933, ktoré sa zmenilo na protesty proti centrálnej vláde v Prahe. „Bol to jasný signál zlých časov medzi oboma národmi. História sa, žiaľ, znepokojivo opakuje. Chcel by som sa dnes na vás obrátiť s pokornou prosbou o odpustenie za tých pánov, ktorí majú pocit, že vás môžu poučovať o demokracii a slobode. Zabudli, že demokracia, ako hovoril aj prvý československý prezident Masaryk, predpokladá úctu, zbožnosť aj toleranciu. Takže prepáčte,“ povedal Duka.

Vo svojej kázni uviedol, že misia svätých Cyrila a Metoda sa opiera o tri piliere. „Prvým je viera, ktorá nie je len tradíciou, ale aj posolstvom pravdy o Bohu Stvoriteľovi a človeku stvorenom na Boží obraz - mužovi a žene. Nie je tu potrebné diskutovať o tom, kto má viac alebo menej práv. Rovnosť znamená slobodu a zodpovednosť pre muža aj ženu. Práve viera, ktorá je spojená s poznaním, vytvára to, čo nazývame kresťanskou civilizáciou,“ skonštatoval Duka.

Druhým pilierom cyrilometodskej misie je podľa jeho slov liturgia, ktorá je zviditeľnením Kristovho diela. „Tretím pilierom je dimenzia štátnosti. Sviatok svätých Cyrila a Metoda nie je len cirkevným sviatkom, ale aj sviatkom štátnym. V tom vidíme prínos sv. Metoda, štátneho úradníka a tvorcu základov štátnosti v našich krajinách. Jeho vplyv sa prejavil pri formovaní štátov strednej Európy a jeho stopy nájdeme v ranej literatúre Slovenska, Moravy, Čiech, Poľska aj Ukrajiny. Úcta k svätým Cyrilovi a Metodovi nás priviedla k znovuobjaveniu našej samostatnosti a suverenity. Ich cesta do Ríma urobila z našich krajín pápežské léno a priestor, kde sa vyrovnávala moc medzi východom a západom,“ uviedol Duka.