Pes nie je pre každého. Tréner o tom, ktorí ľudia by si ho nemali kupovať

Nie je to len o hrách a prechádzkach. Starostlivosť o psa si vyžaduje veľkú zodpovednosť, a tej jednoducho nie je schopný každý.

Tréner psov, ktorý je vo Veľkej Británii známy ako „Tréner Sam“, na svojom webe varuje pred piatimi typmi ľudí, ktorí by si podľa neho nemali zaobstarať štvornohého chlpáča. „Ak vás urazí to, čo tu píšem, potom pes nie je pre vás,“ uviedol.

1. „Mamičky“ a „oteckovia“

Ľudia, ktorí sa k psom správajú ako k svojim deťom, by radšej mali investovať svoje úsilie inam. Podľa Sama sa psy v domácnosti takýchto ľudí necítia ako psy, a navyše sú príliš rozmaznané. Mamičky a oteckovia navyše celkom vynechávajú tréning, takže ich psy môžu byť nespoločenské alebo agresívne.

2. Lenivci

Ľudia, ktorí nie sú ochotní investovať čas a energiu do výchovy psa, by si radšej žiadneho nemali zaobstarávať. „Zakaždým majú niečo lepšie na práci ako venovať sa psovi. Zabúdajú ho nakŕmiť, doma neriadia a o psa sa nestarajú,“ tvrdí tréner. Situáciu však môže zachrániť pomoc profesionálneho trénera, ktorý motivuje do výcviku majiteľa aj jeho miláčika.

3. Zanedbávači

Ľudia, ktorí ignorujú potreby svojho psa, nedodržiavajú očkovací rozvrh a nekorigujú psa pri prejavoch agresívneho správania, by si žiadneho nemali zaobstarávať. Za zanedbávanie starostlivosti o domáce zviera navyše hrozia pokuty, pripomína tréner.

4. Držgroši

Pes je nielen zodpovednosť, ale aj investícia. Ak vám je každý cent drahý, s kúpou domáceho miláčika si to dobre rozmyslite.

5. Chválenkári

Niektorí milovníci psov si vyberajú plemeno podľa toho, čo je aktuálne populárne, prestížne alebo estetické. „Sem patria aj ľudia, ktorí si kupujú psa, aby k sebe prilákali iných ľudí, a nie preto, že túžia po spoločníkovi,“ uviedol Sam. Podľa neho takíto majitelia nemajú súcit so svojím domácim miláčikom, a neváhajú ho vymeniť za lepšieho, ak sa taký pritrafí.