Fiala oznámil príčinu rozsiahleho výpadku elektriny v Česku

Rozsiahly výpadok elektrickej energie, ktorý v piatok postihol niektoré časti Česka vrátane Prahy, nastal v dôsledku technickej poruchy, informoval premiér Petr Fiala po zasadnutí Ústredného krízového štábu. Vylúčil, že by príčinou blackoutu bol kybernetický útok. Minister vnútra Vít Rakušan dodal, že vláda si nechá spraviť analýzu v snahe vyhnúť sa podobným situáciám v budúcnosti. Dodávky elektriny medzitým obnovili do všetkých odberných miest, píše TASR podľa webu Novinky.cz a stanice ČT24.

Masívny výpadok elektriny postihol najmä Prahu, ale aj Stredočeský, Úsťanský, Královohradecký a Liberecký kraj. V hlavnom meste okrem iného nakrátko zastavil prevádzku električiek i metra. Meškali tiež vlaky a hasiči vyslobodzovali ľudí z výťahov.

„Výpadok bol spôsobený technickou poruchou,“ oznámil Fiala. Energetická spoločnosť ČEPS uviedla, že príčinou prvotného výpadku bol kolaps fázového vodiča, čo spôsobilo kaskádový efekt série niekoľkých technických chýb. Príčina zlyhania vodiča sa bude vyšetrovať.

Bez prúdu bolo pôvodne asi milión ľudí, povedal novinárom minister priemyslu a obchodu Lukáš Vlček. Plné obnovenie prenosovej sústavy a uvedenie všetkých jej rozvodní pod napätie hlásil jeho rezort i ČEPS približne o 15.00 h SELČ. Šéf ČEPS Martin Durčák na tlačovej konferencii tesne pred 19.00 h SELČ potvrdil, že dodávky elektriny boli obnovené do všetkých odberných miest v ČR.

Polícia uviedla, že neeviduje žiadne náznaky kybernetického alebo teroristického útoku. Podľa Rakušana je potrebné ubezpečiť verejnosť, že nešlo o zásah cudzej moci alebo útok na českú energetickú sústavu. Upozornil tiež na špekulácie, ktoré pri takýchto incidentoch vznikajú.

„Vždy sa nájde množstvo 'odborníkov', ktorí majú jasno, ale ja by som nechal hovoriť skutočných odborníkov. My ako vláda budeme mať analýzu situácie vrátane typu plánov do budúcnosti,“ povedal minister vnútra.

Aj podľa Fialu bude potrebné ešte analyzovať všetky udalosti, ktoré sa odohrali, s cieľom zistiť, čo presne sa stalo.