Projekty v Misii zdravie neboli vyhodnotené transparentne, tvrdí KDH

Vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby vysvetlil proces výberu projektov. V tejto súvislosti mu zaslali list. Vybrané boli totiž podľa hnutia iba určité projekty a alokovaná suma mala byť znížená. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informovali poslanci Národnej rady SR Peter Stachura a František Majerský (obaja KDH).

„Minister Šaško urobil podľa našich informácií to, že 20 miliónov presunul do nejakých iných ministerstiev, tzv. medziministerská dohoda, o ktorej nikto veľmi nič nevie. Týmto ho žiadame, aby zverejnil, kam tieto finančné prostriedky majú byť nasmerované a prečo vlastne takúto veľkú sumu odkrojil, ktorá mala byť nasmerovaná do zdravotníctva,“ apeloval Stachura. Pýtal sa, či Šaško nekoná v prospech nejakej organizácie či súkromného vlastníka, ktorý podniká v zdravotníctve. „My vyzývame ministra, aby jasne pred verejnosťou povedal, ktoré sú to projekty, na základe čoho rozhodol, že tieto peniaze majú ísť na tieto projekty, kde sa budú tieto projekty realizovať,“ zdôraznil.

Hnutie takisto kritizovalo, že nie je jasné, kto sa prihlásil do výberového konania na záchrannú službu ani kto bude rozhodovať o tendri. „Pacienti nevedia, kto bude zachraňovať ich ľudské životy v danom regióne a záchranári, ktorí doteraz túto službu poskytovali a poskytujú a zachraňujú ľudské životy každý jeden deň, nevedia, či náhodou aj neprídu o prácu,“ upozornil Majerský s tým, že podávanie žiadostí sa skončilo, ale verejnosť nedostala žiadne informácie.