Strečnianski pltníci otvorili na Váhu 27. sezónu, trápi ich nízky prietok vody

Aj to jeden z dôvodov, prečo sa tohtoročné Odomykanie Váhu uskutočnilo až začiatkom júla. „Robíme to zvyčajne v polovici apríla, pretože naša sezóna sa začína 1. apríla a končí sa 31. októbra. Tento rok však prišli mimoriadne podmienky, ktoré sme neočakávali a s ktorými sme sa doteraz nestretli. Vzhľadom na dlhotrvajúce suchá máme taký nízky prietok vo Váhu, že nám to výrazne obmedzuje činnosť,“ uviedol Albrecht.

Doplnil, že v záujme zabezpečenia kontinuity pltníctva v Strečnianskom prielome, ktoré obnovili v roku 1999 po šiestich desaťročiach, sa s vodohospodármi dohodli, že im budú púšťať vodu v dostatočnom objeme do 9.00 h, v hlavnej letnej sezóne ešte o hodinu dlhšie. „Voda k nám na miesto štartu príde zhruba do pol hodiny, takže ak vyrazíme najneskôr o 10.00 h, sme schopní na vlne hlavného prietoku dôjsť do cieľa,“ poznamenal Albrecht.

Trasa pltí sa ani v 27. sezóne nemení. „Je to sedemkilometrový úsek, ktorý sa začína na pltisku Bariérová, prechádza okolo bájnych brál Margita a Besná a popod oba strečnianske hrady v krásnej prírode Malej Fatry. V podstate je to asi najkrajší úsek Váhu na Slovensku,“ dodal Albrecht.

Začiatky pltníctva siahajú do 11. storočia, najväčší rozmach zaznamenalo v 18., 19. a začiatkom 20. storočia. Nástup železničnej dopravy v rokoch 1915 až 1935 znamenal prakticky zánik pltníctva. Kolískou pltníctva na Váhu bol Liptov, splavnými tokmi na Slovensku boli Váh, Hron, Kysuca a Orava, najvýznamnejšou bola vážska pltnica. Dĺžka pltí dosahovala až 40 metrov a najväčšie z nich mohli prepraviť až 180 kubických metrov nákladu.