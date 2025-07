Szijjártó: Maďarsko úzko konzultuje so Slovenskom ochranu národných záujmov

DNES - 6:43

Budapešť Správy » Zahraničné

Maďarsko zostane aj naďalej v úzkom kontakte so Slovenskom pri ochrane národných záujmov. Po stredajšom telefonáte so šéfom slovenskej diplomacie Jurajom Blanárom to na sociálnej sieti Facebook uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje TASR.

Predstavitelia oboch krajín hovorili o návrhu Európskej komisie (EK), ktorý počíta s ukončením dovozu ruského plynu do členských štátov do konca roka 2027. „Zhodli sme sa, že nemôžeme dovoliť, aby boli ohrozené naše dodávky energie, a nemôžeme dovoliť, aby ceny energie v našich krajinách dramaticky vzrástli,“ vyhlásil. Podľa maďarského ministra je to „neprijateľné ohrozovanie energetickej bezpečnosti na politicko-ideologickom základe,“ doplnil. Zdôraznil, že obe krajiny budú pokračovať v úzkej koordinácii. Proti návrhu na zastavenie dovozu energetických zdrojov z Ruska sa hlasno stavia Slovensko. Premiér Robert Fico viackrát pohrozil, že jeho krajina nepodporí 18. balík sankcií proti Rusku, pokiaľ nebude mať od EK garancie súvisiace s týmto návrhom. Rokoval o tom pred summitom Európskej rady aj so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Predstavitelia vlády SR vyjadrujú obavy, že odpojenie sa od energetických zdrojov z Ruska nebude mať vplyv len na zvýšenie ich cien, ale aj na nárast poplatkov za dopravu takýchto komodít. Argumentujú tým, že zo SR sa po uplatnení plánu EK stane namiesto krajiny profitujúcej z tranzitných poplatkov koncová krajina. Eurokomisia uviedla, že chce vždy spolupracovať s členskými štátmi a neustále ich podporuje v úsilí o diverzifikáciu, nájdenie alternatívnych spoľahlivých dodávok energie, zlepšenie integrácie trhu a rozvoja infraštruktúry, a to všetko s cieľom dobudovať skutočnú energetickú úniu.