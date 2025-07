Zverejnili rebríček najvtipnejších krajín sveta: Prvé miesto vás prekvapí!

Najvtipnejšou krajinou na svete je Česká republika. Tvrdí to prieskum spoločnosti Remitly, ktorého sa zúčastnilo 6000 respondentov z celého sveta.

Ako pre denník Daily Mail uviedol Ryan Riley z Remitly, Česi sú vo svete známi aj vďaka svojmu suchému humoru. Ako druhí sa zas umiestnili Portugalci s priateľským humorom, tretiu priečku zabrali Íri s talentom na rozprávanie.

„Smiech je univerzálny jazyk bez ohľadu na lokalitu,“ uviedol Riley. „Chápanie týchto rozdielov môže byť pre každého v zahraničí skratkou k pocitu ako doma.“

Prečo práve Česi?

Vedci zapojili účastníkov prieskumu do dotazníka, v rámci ktorého odpovedali na niekoľko otázok. Ich úlohou bolo súhlasiť alebo nesúhlasiť s vyhláseniami typu „Niekedy mi napadne niečo také smiešne, že to musím vysloviť nahlas, aj ak sa to nehodí k situácii.“

Čím viac účastník súhlasil s podobnými vyhláseniami, tým viac bodov získal, pričom každý národ mohol získať najviac 112 bodov.

Česi podľa Daily Mail obsadili prvú priečku rebríčka vďaka tomu, že dokážu žartovať aj sami o sebe a vďaka zmyslu pre iróniu a dobre načasovaný sarkazmus. Denník tvrdí, že ich humor je „nenápadný, bystrý a nečakaný“.

„Náš výskum dokazuje, že aj keď každá kultúra vníma humor inak, chápanie rozdielov je jedným z najväčších víťazstiev pri budovaní nových vzťahov,“ dodal Riley k prieskumu.

Rebríček 30 najvtipnejších krajín sveta