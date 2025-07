Poplach v dovolenkovej destinácii: Do karantény šlo 25 ľudí

Grécki zdravotníci bijú na poplach po tom, ako došlo k úmrtiu 72-ročného farmára z mesta Larisa. Upozornil na to portál Euronews, podľa ktorého sa muž nakazil vzácnym ochorením prenášaným kliešťami.

Po hospitalizovaní pacienta sa nakazil aj jeho ošetrujúci lekár. Ochorenie má uňho zatiaľ mierny priebeh.

Karanténa pre 25 ľudí

Ako ďalej informuje Euronews, v dôsledku blízkeho kontaktu s nakazeným šlo do karantény 25 ľudí. Z nich sa nik nenakazil, no desiati podľa všetkého spadajú do rizikovej skupiny.

Predmetným ochorením je vzácna krymsko-konžská hemoragická horúčka, ktorá sa raritne vyskytuje v okolí Balkánu a Stredomoria. Prenáša sa vírusom z kliešťov alebo priamym kontaktom s krvou alebo tkanivami nakazených kliešťov, ľudí alebo dobytka.

Ako informuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu ochorení, u vyše 80 percent nakazených nedochádza k vzniku príznakov, alebo sú príznaky len mierne. Dostavujú sa 2 až 7 dní od nakazenia.

Príznaky

K príznakom krymsko-konžskej hemoragickej horúčky patrí zvýšená telesná teplota, bolesť svalov, omdlievanie, zvýšená citlivosť na svetlo, bolesť brucha a zvracanie. Vo vážnych prípadoch môže dôjsť k zlyhaniu orgánov, krvácaniu z nosa, tvorbe modrín a cytokínovej búrke.

Preventívne opatrenia

Miestne zdravotnícke úrady v Larise po úmrtí farmára prijali preventívne opatrenia. V rámci nich odobrali vzorky niekoľkým ľuďom a kliešťom, zároveň dezinfikovali priestory nemocnice.

Občanom a návštevníkom sa odporúča zdržať sa pobytu v priestoroch so zvýšeným výskytom kliešťov ako sú lesy a lúky. Rovnako je vhodné nosiť svetlé oblečenie a používať ochranný sprej proti hmyzu.

Zdravotníkom v nemocniciach odporučili vyhnúť sa blízkemu kontaktu s osobami so známkami hemoragickej horúčky, nosiť ochranné rukavice a pravidelne si umývať ruky.