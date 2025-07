Toto s ventilátorom nerobte, môže vás zasiahnuť prúd!

Vlna horúčav sa bez klimatizácie prekonáva len ťažko. Verným pomocníkom mnohých domácností je v tomto prípade ventilátor, no pri jeho používaní by sme nemali príliš experimentovať.

Upozorňuje na to firma Electrical Safety First, ktorá pre denník Daily Mail uviedla, že na sociálnej sieti TikTok koluje množstvo videí, ktoré ponúkajú nebezpečný vzor.

Pozor na vodu a ľad

Čomu sa pri používaní ventilátora určite treba vyhnúť je voda a ľad. „Voda a elektrina nejdú spolu dokopy,“ upozorňuje technik Luke Osborne z Electrical Safety First. „Všetko zamrznuté sa nakoniec roztopí a ponorí ventilátor do vody.“

Osborne tak reaguje na virálne video, ktoré nabáda namočiť uterák do studenej vody a zakryť ním spustený ventilátor. Podľa autorov by tak z neho mal prúdiť ľadový vzduch. Pri takomto triku však môže voda preniknúť nielen do ventilátora, ale aj do elektrických zásuviek v jeho blízkosti.

K ďalším internetovým trikom patrí pripevnenie fliaš so zamrznutou vodou k zadnej časti ventilátora. Podľa Osbornea však ide o neefektívny postup. „Ľad sa vo fľašiach nakoniec roztopí a na povrchu vznikne kondenzácia. Kvapky vody potom môžu prísť do kontaktu s motorom ventilátora, čo zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom,“ varuje.

Pred ventilátor by sme takisto nemali klásť misku ľadu. „Ak to aj skúsite, pravdepodobne vám bude naďalej teplo. Miska ľadu nestačí na permanentné ochladzovanie miestnosti,“ dodal Osborne.