Toto číslo na zubnej paste neprehliadajte!

Z hľadiska druhov zubných pást je dôležité pozerať sa nielen na ich účinky. Okrem toho, že rozlišujeme bieliacu zubnú pastu, zubnú pastu na posilnenie ďasien alebo pastu pre citlivé zuby, je potrebné si všímať aj jedno konkrétne číslo na obale.

Toto číslo na paste neprehliadajte

Na každom balení zubných pást nájdete informáciu o zložení. Pri prezeraní zoznamu sa nabudúce pristavte pri položke s fluoridom, pri ktorej nájdete aj číselnú informáciu.

Ako informuje britská Národná zdravotnícka služba (NHS), množstvo fluoridu sa v jednotlivých zubných pastách líši. Zároveň odporúča kupovať zubné pasty s obsahom najmenej 1350 ppm (jednotiek na milión) fluoridu.

NHS ďalej spresňuje, že deťom vo veku viac ako 3 roky nie je potrebné kupovať špeciálnu zubnú pastu. Ich pasta by však mala obsahovať od 1350 do 1500 ppm fluoridu. Deti do troch rokov so zdravými zubmi môžu používať pastu s obsahom najmenej 1000 ppm fluoridu.

Čo ak sa mi často kazia zuby?

Lekár alebo zubár môže v niektorých prípadoch odporučiť používanie zubnej pasty s obsahom až 5000 ppm fluoridu. Takáto pasta by sa však nemala používať bežne a stále.

NHS informuje, že vysoké množstvo fluoridu totiž nie je vhodné pre každého a v ojedinelých prípadoch môže vyvolať vedľajšie účinky.