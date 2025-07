Z trhu sťahujú vajcia, balenia s týmto označením nekonzumujte

Česká Štátna veterinárna správa (SVS) nariadila okamžité stiahnutie viac ako 239-tisíc kusov vajec z trhu. Dôvodom je nález nadlimitného množstva liečiva monenzín, ktoré môže byť pre ľudí zdraviu škodlivé.

Problém sa týka vajec s kódom 3-CZ-0302 od výrobcu AGRI – M, spol. s r.o., ktoré sa mohli dostať aj do stravovacích zariadení či priamo k zákazníkom. SVS o tom informovala na svojej stránke.

Podľa hovorcu SVS Petra Vorlíčka laboratórne testy potvrdili takmer štvornásobné prekročenie povoleného limitu liečiva monenzín. Vorlíček varuje spotrebiteľov, ktorí majú tieto vajcia doma, aby ich nekonzumovali.

Kontamináciu odhalili úradné kontroly vo vzorke vajec, ktorú vyšetril Štátny veterinárny ústav v Jihlave. Vo vzorke zistená hodnota 7,4 μg/kg, pričom povolený limit je omnoho nižší. "Na základe uvedených zistení boli vydané mimoriadne veterinárne opatrenia, ktorými sa nariadilo stiahnutie vajec vyrobených počas uvedeného obdobia z obehu a zákaz uvádzania novovyrobených vajec do obehu, kým sa nepreukáže ich zdravotná neškodnosť,“ vysvetlil hovorca.

Sťahovanie sa týka vajec vyprodukovaných v období od 9. do 26. júna 2025. Vajcia boli distribuované najmä do siete predajní Jednota Vsetín, do reštaurácií a predávali sa aj priamo u producenta. Zákazníci môžu tovar vrátiť na mieste nákupu.

Fakty o sťahovanom výrobku:

Názov: Vajcia - 3-CZ-0302

Dotknuté obdobie produkcie: 9. 6. – 26. 6. 2025

Množstvo v obehu: 239 310 kusov

Výrobca: AGRI – M, spol. s r.o., Mistřice, okres Uherské Hradiště

Čo je monenzín a aké sú riziká?

Monenzín je antibiotikum, ktoré sa používa ako doplnok v krmivách pre hydinu na liečbu parazitárneho ochorenia kokcidióza. "Rezídua monenzínu v nadlimitných množstvách môžu mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, pri jeho náhodnej expozícii môže spôsobiť závrate, slabosť, poškodenie svalov a srdca, nevoľnosť alebo zvracanie," vysvetlil Vorlíček.

Ako sa liečivo dostalo do vajec v takej vysokej koncentrácii, je predmetom ďalšieho vyšetrovania.