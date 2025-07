Hnutie Slovensko: Domáca ekonomika smeruje gréckou cestou a hrozí jej kolaps

Vláda Roberta Fica (Smer-SD) vedie Slovensko do bankrotu a spôsobuje ekonomický kolaps krajiny. Opatrenia a vyššie dane spôsobujú, že hospodárstvo sa otriasa v základoch a SR smeruje gréckou cestou. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii Július Jakab z hnutia Slovensko v reakcii na najnovšie prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Ministerstva financií SR.

„Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, že míňajú najviac peňazí v histórii Slovenska. Zadlžujú Slovensko najrýchlejšie v histórii,“ povedal Jakab. „Druhý materiál, ktorý vyšiel včera (30. 6.), je priamo z ministerstva financií. Od ľudí, ktorí tam pracujú, podriadených ministra, a ktorý hovorí o tom, že ľudia už nie sú ochotní platiť dane,“ podčiarkol.

Štát tak podľa neho na nových daniach, na ktorých si naplánoval vybrať od ľudí miliardy eur, tieto prostriedky nezíska. Je to podľa Jakaba preto, lebo občania dane platiť nechcú, nemajú na to a vzdorujú súčasnej vláde. Opozičný poslanec opätovne skritizoval vysoké daňové zaťaženie, zvyšovanie poplatkov pre obyvateľov a následné nehospodárne míňanie prostriedkov predstaviteľmi vlády.

Líder hnutia Igor Matovič upozornil na to, že v prípade neustáleho zvyšovania daní dochádza k momentu, od ktorého nie sú obyvatelia krajiny schopní naďalej platiť dane. To vedie k poklesu výberu finančných prostriedkov z nich. „Konečne by mali šetriť sami na sebe, na vláde, na výdavkoch vlády a nie ožobračovať ľudí,“ dodal Matovič.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšila v júni odhadovanú úroveň deficitu verejných financií v tomto roku na 5,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 7,1 miliardy eur. Negatívna odchýlka od rozpočtového cieľa vlády tak aktuálne dosahuje 0,5 % HDP alebo 614 miliónov eur, čo znamená stredné riziko pre splnenie schváleného rozpočtu. Ministerstvo financií uviedlo, že rast HDP Slovenska v roku 2025 dosiahne 1,3 %. V porovnaní s februárovou prognózou ide o pokles o 0,6 percentuálneho bodu.