Tento zvyk v sprche môže viesť k vážnym infekciám. Ohrozené sú najmä ženy

Mnohí to považujú za neškodnú úsporu času, no odborníci varujú, že močenie v sprche môže mať vážne zdravotné následky. Upozornila na to zdravotná sestra Kingsley z Kentucky v príspevku na sociálnej sieti, ktorá dôrazne varuje ženy pred močením v stoji. Hoci to môže pôsobiť ako banalita, dlhodobé praktizovanie tohto zvyku môže podľa nej natrénovať močový mechúr na nesprávne fungovanie.

Kľúčovým problémom je anatómia. Na rozdiel od mužov, ktorým prostata poskytuje oporu, ženské telo nie je stavané na močenie v stoji. Aby sa močový mechúr dokázal úplne a bez námahy vyprázdniť, svaly panvového dna sa musia úplne uvoľniť. To sa však dá dosiahnuť iba v sede.

Od úniku moču až po poškodenie obličiek

„Dámy, trénujete svoj močový mechúr, že je v poriadku vyprázdňovať sa v stoji. Nerobte to! Môže to spôsobiť únik moču,“ varuje Kingsley. Pri státí zostávajú svaly panvového dna mierne stiahnuté. Výsledkom je, že močový mechúr sa nikdy úplne nevyprázdni.

Práve zvyškový moč, ktorý zostáva v mechúre, je živnou pôdou pre baktérie. To môže viesť k vážnym komplikáciám, ako sú infekcie močových ciest a obličiek. Ak sa neliečia, infekcie môžu spôsobiť trvalé poškodenie a zjazvenie obličiek, čo zvyšuje riziko vysokého krvného tlaku alebo anémie. Moč stekajúci po nohách môže tiež dráždiť pokožku a spôsobiť vyrážky či infekcie.

Riziká potvrdzujú aj ďalší lekári. „Jednak to nie je veľmi hygienické, ale čo je dôležitejšie, zničí to vaše panvové dno a tiež to môže vytvárať mentálne asociácie, keď počujete tečúcu vodu a zrazu potrebujete bežať na záchod,“ hovorí houstonská gynekologička Emma Quresheyová vo videu.

Hoci je pre mužov močenie v stoji prirodzené, ani oni nie sú úplne v bezpečí. Problém môže nastať u mužov, ktorí trpia zväčšenou prostatou alebo majú iné problémy s prietokom moču. Aj v ich prípade môže dochádzať k neúplnému vyprázdňovaniu mechúra, čo vytvára podobné riziko infekcií ako u žien.