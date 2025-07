Bojujete so „stareckým pachom“? Prekvapivé riešenie sa skrýva v hubách

Hoci je tento fenomén dlhodobo známy, pôvod „stareckého pachu“ nemá nič spoločné so zanedbanou hygienou. Vedci potvrdili, že ide o chemický proces súvisiaci so starnutím. Podľa expertky na dlhovekosť Leslie Kenny však existuje prekvapivo jednoduché a dostupné riešenie. Pravidelná konzumácia húb môže tento nepríjemný telesný zápach nielen potlačiť, ale aj odstrániť.

Hygiena tento pach nedokáže odstrániť

Príčinou tohto špecifického zápachu je zlúčenina nazývaná 2-nonenal. Vzniká pri oxidácii (rozklade) omega-7 mastných kyselín, ktoré sú prirodzenou súčasťou kožného mazu. S pribúdajúcim vekom telo produkuje menej antioxidantov, ktoré by túto oxidáciu brzdili. Zároveň sa spomaľuje obnova kožných buniek, čo vedie k hromadeniu 2-nonenalu na pokožke.

Tento jav prvýkrát vedecky popísala japonská štúdia v roku 2010, ktorá zistila prítomnosť 2-nonenalu výlučne u ľudí starších ako 40 rokov. „Je to podobné, ako keď kožné oleje ‚zhrdzavejú‘,“ vysvetlila Kenny pre DailyMail. „Problém zhoršuje fakt, že staršia pokožka sa neobnovuje tak rýchlo. Koža sa hromadí a vydáva ešte silnejší pach.“

Tento zápach preniká do oblečenia aj posteľnej bielizne a nedá sa odstrániť ani dôkladným umývaním.

Pomôžu huby

Riešenie však môže prísť zvnútra. Huby obsahujú dve vzácne zlúčeniny, ktoré priamo bojujú proti tvorbe 2-nonenalu: ergotioneín a spermidín.

Ergotioneín je silný antioxidant, ktorý chráni tuky v pokožke pred rozkladom. Naše telo si ho nedokáže vytvoriť a jeho najbohatším prírodným zdrojom sú práve huby – najmä šitake, hliva ustricová a šampiňóny.

Spermidín podporuje autofágiu, teda proces „samočistenia“ tela, pri ktorom sú staré a poškodené bunky odstraňované a nahrádzané novými. Rýchlejšia obnova buniek zabraňuje hromadeniu 2-nonenalu.

„Huby sú ideálnou potravinou na boj proti tomuto pachu,“ tvrdí Kenny a odporúča ich konzumovať tri až štyrikrát týždenne.

Účinnosť húb potvrdzujú aj klinické štúdie. V jednej z nich publikovanej v časopise Journal of Traditional and Complementary Medicine užívalo 80 dospelých vo veku 50 až 79 rokov extrakt zo šampiňónov. Výsledky ukázali výrazné zlepšenie telesného pachu, zápachu z úst a dokonca aj pachu vankúšov, a to bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Extrakt podľa vedcov priamo potláča tvorbu pachových zlúčenín v tele.

Iná štúdia publikovaná v časopise Food Chemistry zistila, že huby obsahujú látky, ktoré prirodzene blokujú proces vedúci k vzniku 2-nonenalu v ľudskej pokožke.

Priaznivé účinky húb

Leslie Kenny, ktorá sama využíva silu stravy pri liečbe autoimunitných ochorení, zdôrazňuje, že huby majú množstvo pozitívnych účnikov. „Ukázalo sa, že spomaľujú progresiu rakoviny, znižujú krvný tlak, zlepšujú inzulínovú rezistenciu, chránia mozog a posilňujú kosti,“ uviedla.

Zatiaľ čo mnohí siahajú po parfumoch a mydlách, Kenny varuje, že tieto riešenia sú neúčinné. „Pach tým neodstránite. Tuky sú hlboko v koži a parfum ho len prekryje, čím sa môže zdať ešte zatuchnutejší.“

Podľa nej sú huby nielen prevenciou, ale aj liekom. „Ak ste starší a chcete sa tohto pachu zbaviť, huby sú skvelou voľbou, pretože obsahujú spermidín, ktorý pomáha rýchlejšej obnove buniek,“ uzatvára.