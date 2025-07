Fasáda bratislavského hotela na nábreží a priestory kasína nie sú ani po rokoch skolaudované

Bez kolaudačného rozhodnutia sú aj priestory kasína a tzv. Panorama Lounge. Mestská časť Staré Mesto sa preto obrátila na Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Bratislava. Dôvodom je podozrenie z nelegálneho užívania časti stavby. Pre TASR to uviedla hovorkyňa staromestského starostu Veronika Gubková.

„Fasáda stále nie je skolaudovaná. Nebola zatiaľ predmetom žiadneho kolaudačného rozhodnutia ani dočasného povolenia. Mestská časť ani iné kompetentné orgány nevydali rozhodnutie, ktorým by sa táto časť stavby vrátane kasína a tzv. Panorama Lounge považovali za momentálne legálne užívané,“ skonštatovala Gubková.

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu je jediným orgánom oprávneným vykonávať štátny stavebný dohľad a viesť priestupkové konanie vo veci nelegálneho užívania stavby. Vyplýva to z legislatívnej zmeny, ktorá platí od 1. apríla. Podľa nej je síce mestská časť naďalej príslušným orgánom v oblasti kolaudačných konaní, zmenou stavebného zákona však prišla o kompetenciu vykonať na mieste štátny stavebný dohľad vo veci nelegálneho užívania časti stavby.

„Súčasná legislatíva neumožňuje samospráve donútiť vlastníka, aby požiadal o kolaudáciu konkrétnej časti stavby. Avšak v prípade, že je táto časť objektu užívaná v rozpore so stavebným povolením, môže regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu viesť priestupkové konanie a uložiť sankcie alebo nariadiť nápravu,“ poznamenala Gubková.

Kolaudačné rozhodnutie na časť stavby bolo vydané ešte pred rokom 2020. Hotel skolaudoval Okresný úrad (OÚ) Bratislava ako druhostupňový nadradený orgán, avšak s výnimkou fasády. Práve tento úrad požiadal investor o atrahovanie spisu, teda aby o danej veci rozhodol okresný úrad, nie stavebný úrad v Starom Meste.

Zmena fasády hotela bola súčasťou povolenia na predčasné užívanie hotela. Pôvodné kolaudačné konanie totiž stavebný úrad za bývalého starostu Starého Mesta Radoslava Števčíka vo februári 2018 prerušil a vydal rozhodnutie o predčasnom užívaní hotela. Hotel podľa neho nemal byť skolaudovaný dovtedy, kým sa nezmení jeho fasáda. Voči rozhodnutiu sa investor odvolal, zákonnosť postupu mestskej časti preverovala okresná prokuratúra. Spis sa neskôr dostal na OÚ Bratislava, ktorý vyhovel protestu prokurátora a rozhodnutie staromestského stavebného úradu zrušil.

Dočasné povolenie malo jasne stanovené podmienky - začatie realizačných prác do troch týždňov od doručenia stanoviska a ich ukončenie najneskôr do piatich mesiacov. K skolaudovaniu týchto častí však následne nedošlo a podmienky neboli naplnené. Fasáda mala byť pôvodne obnovená do konca októbra 2018. Bývalé vedenie mestskej časti neskôr priznalo patovú situáciu. Staromestský stavebný úrad tvrdil, že vyčerpal všetky možnosti, postihovať nemohli ani pamiatkari.

Problémom malo byť rozhodnutie stavebného úradu za predchádzajúceho vedenia, ktorým nebol stavebník zaviazaný k termínu začiatku stavebných prác tak, ako sa uvádza v záväznom stanovisku pamiatkového úradu. To sa malo premietnuť do rozhodnutia stavebného úradu o predĺžení platnosti predčasného užívania hotela, avšak dostalo sa len do odôvodnenia, vo výrokovej časti rozhodnutia chýbalo. Povolenie tak malo platiť podľa mestskej časti „prakticky na neobmedzený čas“.

TASR oslovila aj majiteľa hotela, ten zatiaľ na otázky nereagoval.