Fico: Podľa ministra sme schopní vyčerpať všetky peniaze z eurofondov

Povedal to v pondelok na základe informácií od ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) premiér Robert Fico (Smer-SD) po kontrolnom dni na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

„Pán minister hovorí, že pokiaľ zapneme všetky stroje, úsilie a možnosti, ktoré máme, vrátane revízie fondov a lepšieho využívania prostriedkov, tak sme schopní tieto peniaze využiť. To je silné slovo, keď hovorí minister, že tých 12 miliárd eur zostane v slovenskom prostredí a nebudeme musieť vracať peniaze naspäť do rozpočtu Európskej únie,“ uviedol Fico.

Za krátky čas sa podarilo Migaľovi podľa premiéra splniť množstvo úloh. Premiér ocenil zrýchlenie čerpania eurofondov, rovnako sa podarilo aj odvrátiť riziko vrátenia 700 miliónov eur do Bruselu, pričom tieto peniaze naďalej patria Slovensku. K zmrazeniu 200 miliónov eur pre regióny premiér uviedol, že tieto peniaze sa dostanú naspäť do miest a obcí a nebudú použité na iné účely. „My sme naďalej presvedčení, že regióny majú právo rozhodovať o využití eurofondov priamo, a to prostredníctvom rád partnerstva, pokiaľ ide o vyššie územné celky a kooperačné rady či pokiaľ ide o mestá,“ doplnil.

Vyzdvihol aj ďalšie aktivity MIRRI, a to napríklad zabezpečenie financovania superpočítača, ďalej získanie prestížnej certifikácie pre vládnu jednotku CSIRT v oblasti medzinárodnej spolupráce v rámci kyberbezpečnosti či podporu technologických startupov, keď v rámci jednej výzvy bolo vyčerpaných 43 miliónov eur na inovatívne startupy.

Fico zároveň požiadal Migaľa, aby bol lídrom pri rokovaní SR s Európskou komisiou o novom rozpočte európskych fondov, ktorý by mal platiť od roku 2028. Priority Slovenska sú podľa neho postavené na troch oblastiach, a to kohézii, spoločnej poľnohospodárskej politike a na boji za väčší balík v rámci európskych rozpočtov.

Premiér počas návštevy rezortu zmienil aj možnosť využívať európske fondy aj na kompenzácie vysokých cien energií pre domácnosti a priemysel, ak prejde návrh Európskej komisie a zastavia sa toky energií z Ruskej federácie od roku 2028.