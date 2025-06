Slovensko žiada historicky najvyššiu platbu z plánu obnovy

Ide o historicky najvyššiu žiadosť o prostriedky z európskeho mechanizmu, z ktorého by mala SR získať celkovo 6,4 miliardy eur. Informoval o tom v pondelok podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD).

Vyzdvihol, že Slovensko ide podľa harmonogramu dohodnutého s Európskou komisiou (EK). „Slovensko už má schválených päť žiadostí o platbu. Šiesta takmer 1 miliarda eur je na ceste a v celkovej sume 6,4 miliardy eur nás ešte čakajú tri žiadosti o platbu. Tú siedmu budeme podávať na jeseň tohto roku a na budúci rok, teda záverečný rok realizácie plánu obnovy nás čakajú ešte dve, ôsma a deviata žiadosť o platbu,“ avizoval Kmec.

V rámci aktuálnej šiestej žiadosti má SR získať takmer jednu miliardu eur za splnenie 31 míľnikov a cieľov, vrátane viacerých čiastkových plnení, ktoré budú definitívne deklarované v záverečnej deviatej žiadosti o platbu. „Ale už v tejto fáze sme museli deklarovať napríklad 13.000 rodinných domov, ktoré už budú energeticky úspornejšie, to je asi polovica tej konečnej ambície. Tak isto deklarujeme obnovu 48.000 štvorcových metrov verejných historických budov. Sú tam dôležité reformy, ktoré musia napojiť obnoviteľné zdroje energie na našu energetickú infraštruktúru,“ priblížil podpredseda vlády.

Súčasťou aktuálnej žiadosti sú aj projekty na podporu výskumu, vývoja, inovácií, poskytovanie štipendií pre šikovných študentov, či reforma financovania predškolského vzdelávania. Pokračuje tiež výstavba a rekonštrukcia viacerých nemocníc, rozširujú sa kapacity domovov sociálnych služieb. „Zriaďujeme centrá zdieľaných služieb, vybavujeme IT zariadeniami vyše 6000 pracovníkov na súdoch, vytvárame nové platformy na riešenie dôležitých životných situácií,“ doplnil Kmec.

Európska komisia má na posúdenie žiadosti za bežných okolností dva mesiace, celý proces však podľa neho ovplyvní aj letná prestávka, kedy sa na niekoľko týždňov preruší schvaľovanie šiestej žiadosti o platbu. Do jej vyhodnotenia niekedy v októbri tak budú naplnené aj náhradné lehoty v prípade niektorých míľnikov a cieľov, ktoré ešte „dobiehajú“, predpokladá vicepremiér. „Na jeseň sa už začíname veľmi intenzívne pripravovať na siedmu žiadosť o platbu, ktorá by mala byť podaná koncom októbra,“ avizoval.

Výzvou bude podľa Kmeca uzatvorenie plánu obnovy v budúcom roku, keďže termíny sú striktnejšie. Slovensko podľa neho pôvodne plánovalo predložiť poslednú deviatu žiadosť o platbu v priebehu druhej polovice roka 2026. „Avšak bol prezentovaný striktný termín, kde všetky míľniky a ciele musia byť deklarované ako splnené do augusta 2026. Komisia má potom čas na vyhodnotenie do konca roka, či tieto míľniky a ciele boli splnené s tým, že v deviatej žiadosti o platbu už nebudú možné žiadne korekcie alebo nápravné lehoty,“ upozornil s tým, že sa pôvodne počítalo aj s možnosťou korekcií ako pri iných žiadostiach.

Potrebný je preto aj oveľa prísnejší monitoring a dohliadanie na veľké investičné projekty, ktoré sú rozpracované. Týka sa to napríklad dvoch vlajkových nemocníc v Martine a Banskej Bystrici. Podpredseda vlády je presvedčený, že sa ich podarí do augusta budúceho roka „dotiahnuť“ do úrovne hrubej stavby tak, ako je to plánované.

Ciele, ktoré nebude možné zrealizovať do stanoveného termínu, budú podľa Kmeca zohľadnené ešte v jednej revízii plánu obnovy, ktorú EK umožňuje v druhej polovici tohto roka. „Pracujeme na tom intenzívne, ale prevažná väčšina projektov, tak ako boli plánované a deklarované, aj revidované, tak malo by sa to dať stihnúť do augusta 2026,“ doplnil.