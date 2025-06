Dostál: Novela o politických stranách obmedzuje a zoslabuje politickú súťaž

Kritizuje ustanovenie, ktorým sa zvyšuje kaucia pre účasť v parlamentných voľbách a v eurovoľbách. Zároveň sa zvyšuje hranica pre vrátenie tejto kaucie. „Štátne financovanie politických strán by sa malo obmedziť iba na parlamentné politické strany. Rozhodne to obmedzí politickú súťaž, odradí to časť politických síl od toho, aby sa volieb čo i len zúčastnili, lebo si to nebudú môcť dovoliť,“ povedal Dostál. Voľby tak podľa neho budú bojiskom iba bohatých strán, ktoré majú financovanie zo štátneho rozpočtu, pre ktoré nie je kaucia problémom alebo takých, ktoré majú za sebou niekoho bohatého.

„Na takéto drastické obmedzenie vo vzťahu k účasti vo voľbách a vo vzťahu k štátnemu príspevku pre podporu politických strán nie je žiadny dôvod, keby zvýšenie kaucie napríklad zohľadňovalo infláciu, asi by voči tomu nikto nenamietal,“ podotkol poslanec.

Za ďalší zásah považuje zákaz zmeny názvu politickej strany päť rokov od poslednej zmeny alebo vzniku strany. Slúžiť to má podľa Dostála tomu, aby nedochádzalo ku kupovaniu politických strán. Tvrdí, že zmenou sa dosiahne iba to, že sa budú kupovať strany, ktoré zmenili názov šesť rokov dozadu. Bude to tiež komplikáciou pre strany, ktoré menia názov z dôvodu politickej orientácie alebo prezentácie.

Dostál pokračuje poukázaním na zníženie štátnych príspevkov politickým stranám v prípade, že v kalendárnom roku pred konaním volieb je deficit štátneho rozpočtu vyšší ako tri percentá HDP. Toto opatrenie podľa neho stojí za diskusiu, ak sa majú politické strany podieľať na konsolidácii. Poslanec si však myslí, že tento návrh sa dotkne najmä opozičných a malých politických strán. „Čiže je to opäť opatrenie, ktoré obmedzuje politickú súťaž a je v rozpore so zásadami demokracie,“ poznamenal.

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o politických stranách a politických hnutiach, ktorá má priniesť zmeny týkajúce sa financovania politických strán. Ide napríklad o zníženie príspevkov stranám zo štátneho rozpočtu v prípade zhoršenia ekonomickej situácie. Navrhuje tiež, aby príspevok dostávali už len tie strany, ktoré sa po voľbách dostanú do Národnej rady SR.