Prezident si myslí, že sa nájde dohoda a SR 18. sankčný balík EÚ podporí

Predpokladá, že sa situácia vyrieši. Európska komisia bude podľa neho donútená sa trochu viac zaoberať Slovenskom, a to v konečnom dôsledku sankčný balík podporí. Vyplýva to jeho vyjadrenia v relácii TA3 V politike.

„Predseda vlády korektne stanovil podmienky, že nemá problém podporiť osemnásty balík sankcií, ak však budeme mať nejaké garancie, čo sa týka našej energetickej bezpečnosti či cien plynu. (...) Dnes to skôr vnímam tak, že premiér počas rokovaní o 18. balíku využíva situáciu, aby niečo pre Slovensko vybavil,“ vyhlásil s tým, že v tejto situácii by Fica nekritizoval. Poukázal zároveň na to, že Slovensko doteraz nezablokovalo prijatie žiadneho sankčného balíka.

Diskutovalo sa o výsledkoch samitu Severoatlantickej aliancie v holandskom Haagu. Prezident pripomenul, že krajiny majú výdavky na obranu na päť percent HDP zvýšiť do roku 2035, a teda termín sa predĺžil z pôvodných piatich na desať rokov. Argumentoval, že si bolo potrebné uvedomiť aj kapacitu zbrojárskeho priemyslu vo svete. Zároveň povedal, že by si želal, aby sa svetoví lídri venovali čo najskôr uzavretiu mieru na Ukrajine aj v iných častiach sveta. „Aby sme nemuseli mier vynútiť nejakou zvýšenou zbrojnou aktivitou,“ okomentoval.

Premiérove vyjadrenia o neutralite podľa neho rezonovali iba v čase, keď ich vyslovil. Pellegrini tvrdí, že na samite ho s nimi nikto nekonfrontoval. „Slovensko za stolom sedelo ako riadny člen NATO,“ deklaroval. Pripustil, že takéto debaty však môžu spôsobiť, že investori sa budú na SR pozerať so „zdvihnutím obočím“. Myslí si, že s takýmito témami treba narábať opatrne. „Dnes to nie je téma. Slovensko je riadny člen EÚ aj NATO a pevne verím, že sa na tom ešte dlho nič nezmení,“ dodal.

Vyjadril sa aj k stretnutiu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Potvrdil, že návštevu plánuje. Chce však, aby mala obsah, nielen formu. Želal by si, aby ňou vyslali nejaký pozitívny signál na obe strany, respektíve aby prišlo k dohode na nejakom probléme. Mieni tiež, že jeho úlohou ako hlavy štátu je mať korektné vzťahy so susedmi. Ficove a Zelenského vzťahy označil za napäté. Je to podľa neho spôsobené pre rozhodnutie Ukrajiny nepokračovať v tranzite plynu.