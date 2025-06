4 vety, ktoré signalizujú vysokú emocionálnu inteligenciu

Emocionálna inteligencia je nástroj, ktorý nám pomáha uspieť u iných a efektívne riešiť problémy vo vzťahoch. Ako informuje portál Psychology Today, ľudia, ktorí disponujú vysokým EQ, tiež majú dobre rozvinutý zmysel pre zodpovednosť, empatiu a motiváciu a lepšie dokážu vnímať náladu v spoločnosti.

Tieto vety svedčia o vysoko rozvinutej emocionálnej inteligencii:

1. Mýlil/a som sa

Priznanie si chyby znamená, že dokážeme analyzovať svoje vnútro. Partner, ktorý nehádže vinu na iných ani ju nepopiera, je zároveň sebavedomý a dokáže pracovať so svojimi nedostatkami.

2. Si v poriadku?

Starostlivosť o iných je jedným z najlepších znakov empatie a vnímania nálady v spoločnosti. Empati dokážu dešifrovať náladu aj na základe neverbálnych znakov a výrazu tváre ďalších ľudí.

3. Chápem, prečo sa tak cítiš

Ak sa vaše pocity líšia, no zároveň dokážete uznať pocit toho druhého, znamená to, že máte vysoké EQ. Vyjadrenie tohto pochopenia je dôležité pre vzájomný pocit spojenia.

4. Ako ti môžem pomôcť?

Známkou vysokej emocionálnej inteligencie je aj to, že sa bežne vyhýbate situáciám, z ktorých by ste mohli vyjsť ako hrdina alebo hrdinka, no namiesto toho vždy skromne a ochotne ponúknete pomoc tam, kde je potrebná. Znamená to, že namiesto vlastného ega vám záleží na konaní dobrého.