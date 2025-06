Podľa premiéra treba začať diskusiu o zmene legislatívy k voľbám

Debatovať podľa neho treba o zvýšení volebnej kaucie či zvýšení kvóra na vstup strán do Národnej rady (NR) SR na sedem percent. Vyhlásil to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Urobil tak aj v súvislosti s vyjadrením lídra koaličnej SNS Andreja Danka o vytvorení väčšieho bloku strán pred najbližšími parlamentnými voľbami.

„Bude treba spájať sily. Od toho, akú formu to má mať a ako to bude celé vyzerať, sme všetci ešte veľmi, veľmi ďaleko. (...) Ja výzvy Andreja Danka počúvam. Ja ho považujem z hľadiska politiky a politológie za veľmi zdatného politika, ale v tomto okamihu táto téma nie je na stole, pretože nemáme k tomu príslušný legislatívny základ. Poďme sa najprv baviť o tom, či vieme zvýšiť kvórum na sedem percent, či vieme zaviesť volebnú kauciu 500.000 eur, ktorá by bránila všelijakým bláznom a polobláznom kandidovať do NR SR,“ povedal.

Fico zopakoval, že v SR nemôže byť sto strán a do parlamentu ich nemôže kandidovať 20. „Takýto systém je prekážkou rozvoja krajiny,“ podotkol. Mieni, že na princípe demokratických slobodných parlamentných volieb by sa mala vyberať vládna politická reprezentácia tak, že ju budú tvoriť možno dva bloky či jeden silný blok. „Nemôžeme však lepiť tie koalície, ktoré potom nevedia žiť a spôsobujú viac tráum ako úžitku celej krajine,“ dodal.

Predseda vlády hovoril aj o vládnom návrhu novely Ústavy SR, o ktorom by mali poslanci Národnej rady (NR) SR hlasovať v septembri. To, či sa schváli, bude podľa neho tesné. On sám do rokovaní o podpore neplánuje vstúpiť. Je však podľa vlastných slov optimistický. Poslanecký klub Smer-SD je pri podpore návrhu jednotný. „Ja nemôžem, samozrejme, nikomu nič vyčítať. To je náročná téma pre niektorých ľudí. My v tom máme v Smere-SD jasno,“ uviedol.

Načrtol aj tému bezpečnostných systémov. Každá krajina má podľa neho právo rozhodnúť sa, v akom systéme bezpečnosti chce fungovať. Myslí si, že treba rozmýšľať aj o ďalších variantoch postupu do budúcnosti. „To nie je náboženstvo byť v NATO ani byť v Európskej únii nie je náboženstvo. Má to obrovské výhody, a to pre kolektívnu bezpečnosť, ale máme právo na kritický hlas,“ argumentoval.

Zhodnotil aj pôsobenie prezidenta Petra Pellegriniho. Mieni, že ak bude hlava štátu pokračovať v štýle vedenia ako doteraz, v budúcich prezidentských voľbách opätovne nájde podporu medzi voličmi, ktorí ho volili aj prvýkrát. Zároveň podotkol, že Smer-SD má k prezidentovi pozitívny prístup.