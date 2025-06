Fico by sa mal na jeseň stretnúť s ukrajinským predsedom vlády

Rokovanie by sa mohlo konať v septembri či októbri. Avizoval to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Na jeho stretnutie s Volodymyrom Zelenským nevidí dôvod. V prípade, že by malo racionálny zmysel, rokoval by s ním.

„Moje stretnutie so Zelenským nemá žiadny zmysel či význam, pretože on ma nenávidí, a to preto, lebo si dovolím hovoriť vlastný názor na vojnu na Ukrajine. Ja som mu vytkol, že obral Slovensko o 500 miliónov eur, pretože zastavil tranzit ruského plynu cez Slovensko. Pre mňa má význam komunikovať a rokovať s predsedom vlády Ukrajiny a môžem potvrdiť, že opäť pripravujeme ďalšiu vládu,“ poznamenal.

Premiér opätovne volal po ukončení vojny na Ukrajine. „To prvé, čo potrebujeme, je, aby sa skončila vojna, a to druhé, čo potrebujeme, je, aby sa po skončení vojny nadviazali normálne štandardné politické vzťahy,“ povedal. Myslí si, že pre Ukrajinu je východiskom európska perspektíva. Jej členstvo v Európskej únii by Slovensku podľa neho prinieslo viac výhod ako nevýhod. Zdôraznil však potrebu splnenia podmienok.

Okomentoval aj avizované stretnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho so Zelenským. To bude mať podľa neho len symbolický charakter. Poukázal pri tom na to, že hlava štátu nemá exekutívne právomoci. „Prezident tým možno chce vyjadriť nejaký názor, ale z pohľadu výkonnej moci nemá k dispozícii žiadne možnosti, aby urobil na Ukrajine akékoľvek dohody,“ dodal.

Fico sa vyjadril aj k telefonátu s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Tvrdí, že o telefonát ho požiadal. Chcel od neho vedieť, aký bude postoj Slovenska v témach týkajúcich sa asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom.