Premiér vylučuje spájanie hlasovania o rozpočte a dôvere vláde

Nevie si predstaviť, že by krajina išla do rozpočtového provizória. Vylúčil však spájanie hlasovania o rozpočte v Národnej rade (NR) SR s hlasovaním o vyslovení dôvere vláde. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.

„V žiadnom prípade nebudeme zvyšovať zbrojné výdavky. Musíme nájsť 76, 77 hlasov na schválenie rozpočtu. Ak budú chcieť kolegovia z Hlasu-SD a SNS pokračovať vo vláde, budú sa musieť dohodnúť. Ak sa nedohodneme, neviem si predstaviť, že pôjdeme do rozpočtového provizória,“ poznamenal.

Predseda vlády zároveň vyhlásil, že SR na budúci rok nezvýši zbrojné výdavky. Predpokladá, že to tak bude aj v roku 2027. Zároveň deklaroval, že SR plní spôsobilosti, ktoré od nej Severoatlantická aliancia (NATO) očakáva. Mieni, že prípadné navýšenie zdrojov v rezorte obrany musí ísť do civilných projektov.