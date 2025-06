Viac ako tretina mladých Slovákov vo veku od 16 do 30 rokov pracuje

Vyše tretiny mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov pracuje, brigádami si privyrába 49 %. Nezarába len desatina mladých, pričom v Česku je to ešte menej, a to osem percent.

Dôležitá je pre túto vekovú skupinu finančná nezávislosť. Vyplýva to z prieskumu online investičnej platformy Portu na vzorke 306 respondentov na Slovensku a 522 v Česku. „Prieskum potvrdzuje, že brigády mladých nie sú ani zďaleka prázdninovou záležitosťou. Až 32 % respondentov totiž brigáduje počas celého roka, kým v lete si takto privyrába 17 % opýtaných. Platí to aj pre študentov, z nich klasické zamestnanie popri škole deklaruje 10,5 %, celoročne brigáduje až 54,8 % a v lete 24,2 % opýtaných. Nezarába tak iba 9,7 % študentov na Slovensku. Tí českí sú ešte pracovitejší, keďže u našich západných susedov nemá pracovný príjem iba 5,1 % študentov,“ priblížil analytik investičnej platformy Marek Malina. Obľúbené sú celoročné brigády najmä v Bratislavskom kraji a mestách nad 100.000 obyvateľov, kde je viac pracovných príležitostí. Mladých ľudí motivuje hľadať si brigádu najmä snaha získať vlastné financie, čo uviedlo 47,7 %. Okrem toho je to aj potreba pokryť bežné výdavky, na čom sa zhodlo 30,2 % respondentov, a rovnako aj snaha osamostatniť sa či byť menej závislý od rodičov, to predstavuje 28,9 %. Vlastné peniaze ako cestu k väčšej slobode vníma podľa analytika vyše 53 % študentov a takmer 36 % motivuje práve nezávislosť od rodičov. Mladí ľudia si najčastejšie zarábajú aj na osamostatnenie sa od rodičov a vlastné bývanie. Jeho dostupnosť je však v SR veľmi nízka, preto často žijú s rodičmi dlhšie ako ich rovesníci v iných krajinách EÚ. Z dát Eurostatu vyplynulo, že 70,3 % Slovákov vo veku 18 až 34 rokov býva s rodičmi alebo aspoň čiastočne žije na ich náklady, priemer EÚ je pritom 49,1 %. „Z tohto pohľadu je dobré, že takmer štvrtina respondentov medzi faktormi, ktoré ich motivujú brigádovať, uviedla aj snahu odložiť si peniaze na neskôr. Bez dlhodobého šetrenia alebo výraznej pomoci rodičov je totiž opustenie rodného hniezda komplikované. Veľká časť mladých je nútená hľadať si bývanie v podnájmoch, keďže aj na hypotéku je nutné našetriť si nezriedka aj desaťtisíce eur,“ vysvetlil Malina. Ak však mladí ľudia podľa neho brigádujú už od strednej školy a peniaze si odkladajú či ich následne investujú, tak si môžu dovoliť aj vlastné bývanie. Napríklad, na našetrenie 20.000 eur je potrebné si pri priemernom osempercentnom ročnom výnose odkladať 109 eur mesačne, a to počas obdobia desiatich rokov. Preto je dobré, aby si mladí ľudia nejaké peniaze z brigády aj odložili a všetko neminuli.