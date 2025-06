Raši sa nechystá sťahovať do vily v správe parlamentu

Keďže do Bratislavy chodí podľa svojich slov len na týždňovky, stačí mu bývať v komerčnom nájme, ktorý užíva v súčasnosti. Novinárom Raši povedal, že sťahovať sa nebude, pokiaľ mu to nebude prikázané. Verí, že vila nájde svoje využitie.

„Keďže som tu sám a chodím na týždňovky, pokiaľ to nebude prikázané, nepovažujem za potrebné sa niekde sťahovať. Mne tu stačí jedna izba,“ povedal Raši o svojom bývaní v Bratislave.

Šéf parlamentu predpokladá, že vila, o ktorej kúpe sa rozhodlo ešte v roku 2019, nájde využitie. „Ja sa tam sťahovať nechystám, pokiaľ mi to niekto neprikáže. Zatiaľ mi to nikto neprikázal a som presvedčený, že nejaké využitie pre najvyšších ústavných činiteľov určite bude,“ dodal Raši.

Štát podľa neho takýto chránený priestor potrebuje. Peniaze na jej kúpu preto nepovažuje za vyhodené. „Máme aj iných ústavných činiteľov, ktorí sú možno aj viac ohrození, takže si myslím, že toto je nevyhnutné mať,“ doplnil s tým, že každý štát má takéto priestory. Pokiaľ by o vilu v správe parlamentu mala záujem prezidentská kancelária, Raši by tomu bol otvorený. „Pri tom obrovskom množstve aktivít a prijatí, pokiaľ by bol záujem zo strany prezidentskej kancelárie, určite by som nemal problém to ponúknuť,“ povedal. Upozornil však, že nehnuteľnosť je v správe Kancelárie NR SR.

Rezidenčný objekt, v ktorom by mal bývať predseda Národnej rady SR, sa nachádza vo vilovej štvrti Horský park a znalec jeho cenu v roku 2019 určil takmer na 2,6 milióna eur. Kancelária NR SR ju získala pred šiestimi rokmi na základe prevodu majetku štátu medzi štátnymi inštitúciami. Otázka bývania najvyšších ústavných činiteľov sa riešila aj po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), keď sa schválil balík zmien - tzv. lex atentát. Z neho vznikol nárok na štátom zabezpečené bývanie prezidentovi SR, predsedovi parlamentu a premiérovi.

Na vile na Gorazdovej ulici boli podľa Kancelárie NR SR finalizované bezpečnostné prvky. Realizovali sa na základe pokynov ministerstva vnútra. „Zabezpečenie ubytovania pre troch najvyšších ústavných činiteľov je v kompetencii Ministerstva vnútra (MV) SR,“ uviedli pre TASR z odboru komunikácie Kancelárie NR SR. Využitie vily sa bude podľa kancelárie parlamentu realizovať v súlade s platným uznesením vlády z júla 2019, a taktiež podľa odporúčania Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR.