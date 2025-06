Trump stopol obchodné rokovania s Kanadou za „nehoráznu“ digitálnu daň

Ako dôvod uviedol kanadskú daň voči technologických firmám, čo označil za „priamy a zjavný útok na Spojené štáty“.

Na svojej sociálnej sieti Truth Social americký prezident napísal, že Kanada informovala USA, že neplánuje ustúpiť od dane z digitálnych služieb. „Vzhľadom na túto nehoráznu daň rušíme s Kanadou všetky rokovania o obchode, a to s okamžitou platnosťou. Do siedmich dní Kanade oznámime výšku ciel, ktoré bude musieť platiť za obchod so Spojenými štátmi,“ dodal Trump.