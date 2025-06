Doručovacia služba avizuje odstávku. Ako sa to dotkne klientov?

Doručovacia služba Packeta avizuje rozsiahlu údržbu systémov, ktorá sa dotkne dostupnosti vybraných služieb pre klientov. Packeta o tom informuje na svojom webe.

„Chystáme sa na rozsiahlu údržbu našich systémov, aby naše služby boli ešte efektívnejšie. Preto v sobotu v čase od 20:00 do nedele 29.6. 2025 približne do 8:00 hod. rannej z tohto dôvodu nebude možné podávať zásielky do Z-BOXov, vyzdvihovať ich prostredníctvom mobilnej aplikácie, trasovať zásielky alebo využívať našu klientsku sekciu,“ informuje Packeta.

V čase obmedzenia nebude možné vyzdvihnúť zásielku zo Z-BOXu pomocou mobilnej aplikácie, ani zobraziť heslo na vyzdvihnutie zásielky, vytvoriť zásielku, zaplatiť dobierku alebo vyhľadať odberné miesto prostredníctvom aplikácie. Používatelia môžu byť v čase údržby odhlásení z aplikácie.

V čase údržby nebude možné ani podávanie zásielok do Z-BOXov. Zákazníci si však budú môcť vyzdvihnúť zásielku zadaním číselného kódu na klávesníci Z-BOXu. „O zásielky uložené v Z-BOXoxh do 28. 6. zákazníci neprídu,“ informuje Packeta. Zásielky, ktorým bude končiť úložná doba 28. 6., bude možné vyzdvihnúť aj o deň neskôr, teda 29. 6. do 23:59.

V obmedzenom režime budú fungovať aj výdajné miesta, na ktorých nebude možné podávať zásielky, platiť dobierku kartou alebo vyzdvihnúť vratky. Naďalej bude možné vyzdvihnúť zásielky pomocou hesla a uhradiť dobierku hotovosťou.

Pre zákazníkov v čase údržby nebude dostupné trasovanie zásielok a vyhľadávač odberných miest bude fungovať v obmedzenom režime.

„Ďakujeme za vašu dôveru, pochopenie a vopred sa ospravedlňujeme za prípadné komplikácie,“ dodala Packeta.