Vo viacerých štátoch pozorovali na nebi ohnivú guľu

Obyvatelia niekoľkých štátov na juhu USA pozorovali na nebi padajúci ohnivý objekt. Informoval o tom denník Daily Mail. Na sociálnych sieťach sa pritom objavilo viacero videí zachytávajúcich tento jav.

The fireball seen shooting across the sky in Southeastern U.S. today.

The American Meteor Society described the fireball as a bolide, which are rare and exceptionally bright meteors that can produce a sonic boom. pic.twitter.com/CKAC8jVgTv — ∼Marietta (@MariettaDaviz) June 27, 2025

Polícia dostala hlásenia o padajúcom telese zo štátov Južná Karolína, Tennessee aj Georgia. Národná meteorologická služba pritom potvrdila, že vo štvrtok 26. júna v popoludňajších hodinách naozaj došlo k pozorovaniu neznámeho telesa na nebi nad hranicou Severnej Karolíny a Virgínie.

A “ Fireball “ was Spotted In Multiple States Including South Carolina, Tennessee, North Carolina & Atlanta. It can Be Seen Streaking Across The Sky Leaving a Smoke Trail. Multiple Fire Departments Reportedly Out Looking. Asteroid, Meteor, or UFO. pic.twitter.com/GEf2RNBD7A — Sputnik (@VasBroughtToX) June 26, 2025

Išlo o meteor?

Podľa Brada Panovicha z holandskej meteorologickej služby Weather Impact mohol oblohu preťať vesmírny odpad alebo modul vesmírnej lode.

„Na to, aby to počas dňa bolo také viditeľné, to muselo horieť hore v atmosfére. Keby to bol meteor, musel by byť veľmi veľký,“ uviedol Panovich.

Panovichov odhad sa napokon ukázal ako nesprávny. NASA totiž neskôr potvrdila, že skutočne išlo o meteor, ktorý prelietal cez zemskú atmosféru rýchlosťou 48.200 kilometrov za hodinu. Informoval o tom denník The New York Times.