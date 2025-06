SNS nesúhlasí s konaním premiéra, ktorý podporil vstup Ukrajiny do EÚ

Poukázala pri tom na maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý ako jediný líder nesúhlasí s tým, aby Ukrajina vstúpila do EÚ. Je presvedčená, že Ukrajina ani teraz, ani v budúcnosti nemôže vstúpiť do európskeho spoločenstva. TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.

Ukrajinu považuje strana za bezpečnostné riziko. Dôvodom je vojna na jej území a odovzdanie svojho nerastného bohatstva Spojeným štátom americkým. Skonštatovala, že neexistuje štát vo svete, ktorý by odovzdal celé nerastné bohatstvo inému štátu. „Preto je nepredstaviteľné, keby aj v budúcnosti, po ukončení bojov s Ruskou federáciou, Ukrajina vstúpila do EÚ, aby sa európske štáty podieľali na jej rozvoji, a tak súčasne pomáhali iným štátom, ako sú členské štáty EÚ,“ uviedla SNS. Tvrdí, že Ukrajina by po vstupe do Únie žiadala aj vstup do NATO.

SNS zároveň očakávala, že Fico otvorí otázku, koľko dostane z nerastného bohatstva Slovensko za tri miliardy eur pomoci.

Predseda koaličnej SNS Andrej Danko vo štvrtok večer (26. 6.) skritizoval slovenskú podporu záverov samitu Európskej rady, ktoré sa týkajú Ukrajiny. Premiér reagoval, že sa Danko do neho naváža „z absolútnej nevedomosti" v zásadných zahranično-politických otázkach. „Orbán dnes na Rade oficiálne oznámil, že nemôže podporiť závery k Ukrajine, lebo jeho vláda odmieta členstvo Ukrajiny v EÚ. Ostatných 26 krajín EÚ vrátane Slovenska, európsku perspektívu Ukrajiny podporuje, tak príslušné závery v tomto duchu schválili,“ vysvetlil Fico. Pýta sa, čo je na tom šokujúce, neporozumiteľné či poškodzujúce národno-štátne záujmy SR.