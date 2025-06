Merz označil svoj prvý summit EÚ za „plodný“

Merz označil svoj prvý summit EÚ vo funkcii za konštruktívny, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Napriek tomu, že sa na summite dosiahol iba čiastočný pokrok, dopadol dobre, zhodnotil Merz. „Cítil som sa tam veľmi príjemne,“ povedal a skonštatoval, že schôdzka bola „plodná, veľmi konštruktívna“ a mala aj „veľmi kolegiálnu atmosféru“. Kancelár, ktorý sa v súčasnosti snaží obnoviť vedúcu pozíciu Nemecka v rámci EÚ, povedal, že chce „osobne prispieť k tomu, aby Európa v nasledujúcich rokoch úspešne napredovala“.

Summit napriek tomu nepriniesol veľa úspechov, píše DPA. Merz a ostatní lídri nedosiahli dohodu o ďalšej spolupráci s Izraelom. Záverečné vyhlásenie iba potvrdilo, že Izrael svojimi krokmi v Pásme Gazy porušuje zásady úzkej spolupráce s EÚ a že rokovania v tejto záležitosti budú pokračovať v júli. Viacero krajín už vyzvalo na zavedenie sankcií či obmedzenie spolupráce s Izraelom. „Pozastavenie či dokonca vypovedanie tejto dohody pre nemeckú vládu neprichádza do úvahy,“ povedal nedávno Merz.

Na summite sa neprijali ani nové sankcie voči Rusku. Merz aj mnohí ďalší lídri vyjadrili nádej, že sa podarí dosiahnuť politickú zhodu, no slovenský premiér Robert Fico oznámil, že opatrenia bude vetovať, pokiaľ sa o nich bude hlasovať. Summit neprijal ani spoločnú rezolúciu na podporu Ukrajiny pre nesúhlas Maďarska.

Európska komisia zodpovedná za obchodné rokovania sa odmietla vyjadriť k návrhu USA, ale Merz zdôraznil, že uprednostňuje rýchle riešenie sporu. „Lepšie teraz, rýchlo a jednoducho ako pomaly a veľmi komplikovane,“ povedal kancelár na tlačovej konferencii.

Brusel a Washington sa dostali do sporu po tom, čo americký prezident Donald Trump zaviedol vysoké dovozné clá pre mnohé krajiny vrátane členov EÚ. Následne ich na 90 dní pozastavil, no len do 9. júla.