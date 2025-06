Fico: Téma cien energií je mimoriadne dôležitá aj pre iných lídrov EÚ

Slovenský premiér Robert Fico po skončení jednodňového summitu Európskej rady v Bruseli v noci na piatok zopakoval, že Slovensko nepodporí osemnásty balík sankcií proti Rusku, pokiaľ nebude mať od Európskej komisie (EK) garancie súvisiace s návrhom na zastavenie dovozu ruského plynu od januára 2028. Téma cien energií je podľa neho mimoriadne dôležitá aj pre ďalších lídrov členských krajín, informuje osobitný spravodajca TASR.

„Ak nebudeme poškodení týmto rozhodnutím, ak nám zagarantujú dostatočný objem plynu za dobrú cenu, ak nám zagarantujú tranzitné poplatky, ktoré platíme teraz, ak nám bude zagarantované, že v prípade prehry súdneho sporu s Gazpromom nám to niekto zaplatí, tak vtedy budeme spokojní,“ vyhlásil Fico, ktorý o únijnej iniciatíve REPowerEU a možných zárukách rokoval pred začiatkom summitu so šéfkou EK Ursulou von der Leyenovou. Ocenil konštruktívny prístup Komisie v tejto otázke. Uviedol, že v rozhovore s viacerými lídrami krajín zistil, že téma ceny energií je mimoriadne dôležitá pre mnohých z nich. „Aj chápu náš problém, keď ho komentujem,“ zdôraznil.

Predseda vlády SR označil priebeh summitu za vecný a predvídateľný. „Nič špeciálne ma neprekvapilo alebo nestalo sa nič, s čím by sme nerátali.“ Dôležitá téma podľa neho bola európska obrana a bezpečnosť. Diskusie sa podľa neho zamerali na stredajšie rozhodnutie krajín NATO o navýšení obranných výdavkov až na päť percent ich HDP do roku 2035, a tiež na spoluprácu v rámci celej Európy, medzi ktoré patria spoločné nákupy a spoločná výroba. „Ja iba zopakujem stanovisko vlády SR, v roku 2026 sa nebudú zvyšovať zbrojné výdavky ani o cent, ani o cent, zostanú na tej istej úrovni, ako boli v roku 2025,“ uviedol Fico na palube vládneho špeciálu.

Ďalšou témou bola pokračujúca pomoc Ukrajine vo vojne s Ruskom. Záverečný text nebol prijatý všetkými 27 krajinami, ale iba 26, pretože maďarský premiér Viktor Orbán nesúhlasil so spoločnými závermi pre zmienku o európskej perspektíve pre Kyjev. „Pokiaľ ide o text o Ukrajine, tam je dôležité pre nás, že sme dostali prvýkrát do úvodných ustanovení odkaz na zakladajúce zmluvy EÚ, ktoré hovoria, že EÚ je mierový projekt, že sa má usilovať predovšetkým o mier,“ skonštatoval slovenský premiér.

Vážna diskusia podľa Fica bola o ďalšom rozširovaní bloku. Za najlepšie pripravené krajiny pre vstup do Únie označil Albánsko a Čiernu Horu. „Ale ja si myslím a chcem to povedať veľmi otvorene, že sa veľmi krivdí Srbsku. Srbsko je dobre pripravená krajina, ale stále sa hľadajú všelijaké politické príčiny, ako odďaľovať ďalšie a ďalšie kroky, ktoré by Srbsko mohlo urobiť smerom k Európskej únii,“ poznamenal Fico a prípadné členstvo Kosova označil za „fikciu“.

Lídri dvadsaťsedmičky rokovali tiež o obchodných vzťahoch s USA či Čínou. Fico informoval, že Komisia plánuje do 9. júla uzavrieť dohodu so Spojenými štátmi, no v prípade neúspechu sa tiež pripravuje odvetný balík. Diskusie prebiehali aj o kontrole dovozu čínskych tovarov, bližšie detaily však neprezradil.

Dlhá debata podľa slov premiéra bola o konkurencieschopnosti bloku. „Ja som zdôrazňoval, že pozor, pozor, pozor, hlavne sú to ceny energií, ktoré nás likvidujú. Predsa nie je možné, aby vo východnej časti Európskej únie boli najvyššie ceny v porovnaní s inými časťami, to nie je jednotný trh s energiami,“ dodal s tým, že ceny energií by podľa neho mali byť rovnaké.