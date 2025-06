Kac: Izrael by bol zabil aj ajatolláha Chameneího, ale dobre sa schoval

Keby bol Izrael mal príležitosť počas 12 dní trvajúcej vojny s Iránom zabiť jeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, spravil by to, vyhlásil vo štvrtok izraelský minister obrany Jisrael Kac. Chameneí podľa neho smrti unikol tým, že sa ukryl do podzemia a prerušil kontakty s veliteľmi, takže zabiť ho napokon nebolo možné. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Konflikt medzi Iránom a Izraelom sa začali leteckými útokmi Izraela 13. júna na viaceré ciele v Iráne s deklarovaným cieľom zabrániť krajine získať jadrovú zbraň. Izrael pri náletoch zabil špičky ozbrojených síl aj jadrových vedcov. Teherán odpovedal odvetnými raketovými útokmi. „Odhadujem, že keby sme mali Chameneího na muške, zlikvidovali by sme ho,“ povedal Kac v rozhovore pre izraelskú verejnoprávnu televíziu Kan. Ajjatoláh si údajnú hrozbu uvedomoval, a preto „zašiel veľmi hlboko do podzemia a prerušil kontakty s veliteľmi, ktorí nahradili tých, ktorí boli odstránení, takže to nakoniec nebolo reálne“, povedal na margo jeho možného zabitia šéf rezortu izraelskej obrany. Do konfliktu sa v noci na nedeľu zapojili Spojené štáty bombardovaním iránskych jadrových zariadení v Natanze, Fordó a Isfaháne. Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že obe strany pristúpili na prímerie, ktoré po počiatočnej roztržke zatiaľ dodržiavajú. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu aj Trump počas izraelsko-iránskeho konfliktu podľa Reuters viackrát naznačili, že život Chameneího by mohol byť v ohrození, keďže výsledkom vojny by mohla byť zmena režimu v Teheráne.