Drucker: Malé ZŠ by sa mohli spájať s väčšími alebo vytvárať konzorciá

Existuje totiž istý vzťah medzi veľkosťou školy a testovaním kvality výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu. Zmena nebude zavedená okamžite, ale implementovaná postupne aj v spolupráci so samosprávami. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

„Školy, ktoré sa budú spájať, ktoré budú vytvárať isté partnerstvá, konzorciá dostanú v zásade za to nielen viac peňazí, ale aj možností, aby si zdieľali skúsenosti v oblasti vzdelávania, inovácií, aby bolo možné v tej chvíli reagovať na výpadky niektorých učiteľov oveľa flexibilnejšie,“ uviedol minister. Na malé školy ide podľa neho každoročne približne 100 miliónov eur, no žiaci týchto škôl dosahujú horšie výsledky. Cieľom reformy ZŠ však podľa ministra nie je šetrenie, ale zlepšenie kvality vzdelávania. Týkať sa má všetkých typov zriaďovateľov - štátnych, súkromných aj cirkevných.

„Ruší sa veľkostný koeficient pre malé školy a zavádza sa adresná podpora pre tie, ktoré aktívne hľadajú riešenia. Malé školy dostanú možnosť aktívne vytvárať školské klastre, formálne partnerstvá umožňujúce zdieľanie učiteľov, priestorov či personálu,“ priblížil rezort školstva.

Súčasťou pripravovanej reformy je aj vytvorenie spravodlivého a zrozumiteľného systému školských obvodov. Ten má zabezpečiť dostupnosť kapacít škôl či dopravy pre všetky deti podľa miesta ich bydliska. Kontrolu nad dodržiavaním pravidiel budú mať podľa Druckera napríklad regionálne úrady školskej správy. Cieľom je zabrániť segregácii, zabezpečiť dostupnosť a efektívne využitie kapacít.

Minister zároveň upozornil na problém tzv. neplnoorganizovaných škôl, ktoré poskytujú len prvý stupeň vzdelávania a deti prechádzajú na druhý stupeň do iných škôl. „Tak čelíme už prvej výzve, a to je zmena, ktorá sa týka kurikulárnej reformy. Tým, že prechádzame na tri cykly, školy sa už teraz budú bez ohľadu na to musieť rozhodnúť, či zostanú v tzv. prvom cykle, teda do prvých troch rokov štúdia, alebo prejdú na tzv. druhý cyklus až do piateho ročníka, čo bude do budúcna predstavovať práve ten prvý stupeň vzdelávania,“ vysvetlil.

Rezort tiež navrhuje upraviť podmienky financovania súkromných škôl. Tie si budú môcť vybrať medzi plnou verejnou podporou bez poplatkov a selekcie detí alebo čiastočným financovaním pri zachovaní slobody výberu. Reforma zavádza aj zákonné garancie proti vyberaniu poplatkov vo verejných školách a má posilniť práva detí na vzdelávanie v jazyku menšiny.

Reforma ZŠ vychádza z revízie výdavkov na základné a stredné školy, ktorú vypracovali odborníci z Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), Ministerstva financií SR a Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) ministerstva školstva. Jej cieľom je zlepšenie systému regionálneho školstva tak, aby sa výdavky využívali efektívnejšie.