Orbán: Obrat v postoji Poliakov k členstvu Ukrajiny v NATO a EÚ

Premiér reagoval na výsledky prieskumu verejnej mienky v Poľsku, podľa ktorých podpora vstupu Ukrajiny do EÚ a NATO v uplynulých troch rokoch výrazne klesla.

Podľa prieskumu verejnej mienky uskutočneného inštitútom IBRiS pre poľský spravodajský server defence24.pl a mimovládnu organizáciu Stand With Ukraine si iba 35 percent Poliakov myslí, že ich krajina by mala podporovať úsilie Ukrajiny o vstup do EÚ. Za jej vstup do NATO je 37 percent. V roku 2022 podporovalo prijatie Ukrajiny do EÚ 85 percent Poliakov a 75 percent bolo za jej vstup do NATO, konštatoval server infostart.hu.