Orbán v Bruseli: Prijatie Ukrajiny do EÚ odmieta 2,1 milióna Maďarov

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok v Bruseli oznámil, že na vládou iniciovanom hlasovaní o členstve Ukrajiny v Európskej únii VOKS 2025 sa zúčastnilo 2.278.000 Maďarov. Z nich 2.168.431 nepodporilo prijatie Ukrajiny, s odvolaním sa na server infostart.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán spresnil, že z platných hlasov bol počet občanov, ktorí nepodporili vstup Ukrajiny do EÚ 2.168.431, čo je 95 percent.

„Prišiel som sem so silným mandátom, môj hlas sa stal silnejším a mužnejším, dnes na rokovaniach hlasom vyše dvoch miliónov Maďarov oznámim, že Maďarsko nepodporuje vstup Ukrajiny do EÚ,“ povedal premiér, ktorý pricestoval do belgického hlavného mesta na summit EÚ. Dodal, že „toto sú holé fakty“.

Na hlasovaní sa občania Maďarska mohli zúčastniť od 15. apríla do 20. júna v papierovej i online forme.

Orbán v Bruseli podčiarkol, že Maďarsko nemožno obísť, pretože pre členstvo Ukrajiny v EÚ, ale aj pre otvorenie každého bodu rokovania je potrebné jednomyseľné rozhodnutie. „Dnes sa nemôže stať nič, čo by malo právny účinok týkajúci sa členstva Ukrajiny v EÚ. Možno urobiť vyhlásenie (...). Môžu si rozprávať, čo len chcú, aj tu je sloboda,“ zdôraznil maďarský premiér, ktorý v tejto otázke argumentoval tým, že problémom je vojna. „Nemôžete prijať krajinu, ktorá je vo vojne, pretože by to znamenalo, že by Únia vstúpila do vojny,“ dodal Orbán.