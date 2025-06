Jadrovú vojnu by prežili len dve miesta na zemi, tvrdí finalistka Pulitzerovej ceny

Annie Jacobsenová je americká investigatívna novinárka a finalistka Pulitzerovej ceny za rok 2016. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä vojnovej tematike a tajným službám, pričom jedným z jej známych diel je aj kniha Jadrová vojna (jeden z možných scenárov).

Jacobsenová bola najnovšie hostkou programu The Diary of a CEO na YouTube, kde sa s moderátorom Stevenom Bartlettom rozprávala aj o tom, ktoré miesto na zemi by bolo bezpečné v prípade vypuknutia jadrového konfliktu.

Bezpečné budú len dve miesta na zemi

Vo svete aktuálne zúri niekoľko konfliktov, tým najznámejším je pre Slovákov vojna na Ukrajine. Napätie stále cítiť aj na Blízkom východe a konfliktné sú napokon aj vzťahy medzi dvoma svetovými hegemónmi USA a Ruskom.

V prípade, že by došlo k jadrovej vojne, pochopiteľne by to malo na svedomí tisícky životov. „Miesta ako Iowa a Ukrajina by sa na 10 rokov premenili na snežnú pláň. Zlyhalo by teda poľnohospodárstvo, a keď zlyhá poľnohospodárstvo, ľudia umierajú,“ vysvetlila novinárka.

Nebezpečný bude aj každodenný život po výbuchu jadrových hlavíc. Keďže dôjde k narušeniu ozónovej vrstvy, pobyt na slnku bude hraničiť s ohrozením života. Výnimkou môžu byť len dve miesta na zemi.

„Ľudia budú nútení žiť v podzemí. Takže si predstavte život pod zemou, kde musíte každý deň bojovať o jedlo. Výnimkou bude len Nový Zéland a Austrália.“

Jacobsenová v podcaste vysvetlila, že jedine Austrália a Nový Zéland majú dobrú šancu prežiť aj počas nukleárnej zimy. Ocitajú sa totiž ďaleko od jadrových mocností a vietor a oceánske prúdy by sa postarali o to, aby ochránili ich územie pred jadrovým materiálom.

Koľko ľudí by zomrelo?

Vypuknutie tretej svetovej vojny by malo nielen priame následky na životoch. Hovorí o tom aj štúdia Owena Toona publikovaná v časopise Nature Food, podľa ktorej by zima po výbuchu jadrových zbraní znamenala ďalšie straty na životoch.

„Profesor Toon so svojím tímom aktualizovali naše informácie o nukleárnej zime z pohľadu jedla. Zistili, že by zomrelo päť miliárd ľudí,“ uviedla Jacobsenová v podcaste.

K začiatku nukleárnej zimy by prispeli popol a sadze z horiacich budov, lesov a polí, ktoré by sa nahromadili v stratosfére. V nej sa môžu držať celé roky, pričom zablokujú slnečné lúče prenikajúce na zem. Na celom svete by sa tak ochladilo na asi 4 stupne Celzia.