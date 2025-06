Premiér: Vláda nebude robiť ozdravovanie verejných financií na úkor 13. dôchodku

Povedal to v stredu premiér Robert Fico (Smer-SD) po kontrolnom dni na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a zdôraznil, že akékoľvek ozdravenie verejných financií na úkor 13. dôchodku sa nebude robiť.

„V sociálnej sfére napriek tomu, aké ťažké časy prežívame pre ozdravovanie verejných financií a pre to, v akom hroznom stave nám zanechali verejné financie predchádzajúce vlády, že sa plnia ciele, o ktorých sa nám možno ani nesnívalo,“ vyhlásil Fico.

Pripomenul, že v rámci konsolidácie sa nesiahlo na sociálny štandard, s ministrom práce Erikom Tomášom (Hlas-SD) sa však zhodol na tom, že v jej ďalšej vlne sa MPSVR môže zamerať na boj proti zneužívaniu sociálneho systému, najmä v oblasti nemocenskej dávky. V tejto oblasti už rezort urobil opatrenie, a to pri fiktívnej práceneschopnosti (PN).

Vyzdvihol niekoľko oblastí, ktoré sa podarili rezortu práce, a to vyplatenie 13. dôchodku pre seniorov, ktorý sa počas tejto vlády nezruší, tak ako to navrhuje opozícia. Práve, naopak, táto sociálna dávka má podľa neho pre celú vládu status nedotknuteľnosti. Splnené boli aj ďalšie oblasti, a to pokles nezamestnanosti a historicky jej najnižšie čísla. Zároveň vyzdvihol aj rast minimálnej mzdy, na ktorú je napríklad naviazaný príplatok za prácu v noci a počas víkendu. Upozornil, že vláda musí robiť všetko pre to, aby bol podiel práce v noci v SR nižší, keďže v súčasnosti patríme ku krajinám, kde je toto percento pomerne vysoké.

Pochválil Tomáša aj za projekt práce namiesto dávok, ktorý má motivovať ľudí k práci či schému kurzarbeitu pre firmy najmä v automobilovom priemysle v súvislosti s americkými clami aj za priamy sociálny dialóg s odborármi a zamestnávateľmi. Medzi ďalšie oblasti, ktoré sa MPSVR podarili za posledný rok, patria tiež zvýšený a nekrátený opatrovateľský príspevok a zvýšený príspevok na osobnú asistenciu, humanitárna pomoc po zemetraseniach a záplavách či reforma posudkovej činnosti, na ktorej už dnes rezort práce podľa premiéra zarába 100.000 eur. Zlepšili sa tiež podmienky pre profesionálnych náhradných rodičov a podarilo sa zachrániť aj bezpečné ženské domovy.

Fico ocenil aj možnosť investícií z druhého piliera do slovenských projektov, pričom najväčší priestor na ich využitie vidí pri výstavbe nájomných bytov.