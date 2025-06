NDS potvrdila pôvodný výsledok tendra na druhý z chýbajúcich troch úsekov D3

Diaľničiari opätovne oznámili výsledok vyhodnotenia ponúk v zmysle rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý vyhovel časti námietok podaných neúspešným uchádzačom.

Z pätice námietok uznal ÚVO za opodstatnenú tú, ktorá sa týkala nedostatočného odôvodnenia pri vyhodnotení ekonomického a finančného postavenia. „Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk ako aj informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradí uchádzačov neobsahujú požadované informácie preukazujúce splnenie podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia, čím bola porušená povinnosť stanovená v zákone o verejnom obstarávaní,“ skonštatoval ÚVO.

Zároveň nariadil NDS zrušiť rozhodnutie o vyhodnotení ponúk aj so súvisiacimi dokumentmi a opätovne písomne oznámiť výsledok vyhodnotenia ponúk so všetkými náležitosťami, a to do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Diaľničiari bezodkladne doplnili vyhodnotenie ponúk o požadované údaje, ale poradie uchádzačov zostalo nezmenené.

Vo verejnom obstarávaní na výstavbu diaľničného úseku D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica predložila najvýhodnejšiu ponuku stavebná spoločnosť Skanska SK. Navrhovaná cena je vo výške 261.319.652,39 eura bez dane z pridanej hodnoty. Druhú najlacnejšiu ponuku za 262.917.549,32 eura predložilo Združenie D3 KNM-Ošč tvorené firmami Metrostav DS a Váhostav.

Združenie D3 Kysuce s vedúcim členom Strabag (zvyšní členovia Eurovia SK, Eurovia CZ, SMS, Doprastav) predložilo ponuku, ktorá znela na 267.499.207,59 eura. Združenie firiem Hochtief - Dúha - Viakorp ponúklo cenu 277.690.192,88 eura a poľská stavebná spoločnosť Budimex cenu 295.916.849,22 eura.

Samotný úsek má viac ako 9,6 kilometra, tvorí strednú časť budúcej diaľnice od Žiliny po Čadcu a je druhým najdlhším z trojice úsekov D3. V rámci obstarávania sa počíta s výstavbou 22 mostných objektov, jednou križovatkou, jedným odpočívadlom, ale aj migračným koridorom pre zver.