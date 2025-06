M. Šutaj Eštok: Výdavky na obranu majú byť výdavky na projekty duálneho využitia

Je presvedčený, že s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) to vidia „úplne rovnako“. Minister to v reakcii na novinársku otázku vyhlásil na stredajšej tlačovej konferencii.

„Hovorím to ako predseda Hlasu, že s tým mám zásadný problém a som proti tomu, aby sa budúci rok kúpil čo i len jeden náboj navyše. Ak majú ísť výdavky smerom na obranu, tak to musia byť duálne výdavky. To musia byť mosty, cesty, nemocnice, ochrana kritickej infraštruktúry a vnútorná ochrana našich systémov. Nie ďalšie stíhačky, tanky a nič podobné. Hovorím to v úvodzovkách, ale som presvedčený o tom aj z tých debát, ktoré mám s pánom ministrom obrany, že to vidí úplne rovnako,“ uviedol.