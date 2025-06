Branislav Gröhling: Nechápem, prečo chce KDH meniť ústavu teraz a prečo so Smerom-SD

Novela ústavy obsahuje spoločný pozmeňujúci návrh koalície, KDH a poslancov z Kresťanskej únie. Do ústavy má okrem iného pribudnúť zákaz surogátneho materstva či právo dieťaťa poznať svojich rodičov, teda ustanovenie, že matka je žena a otec je muž. Pozmeňujúci návrh zahŕňa aj definíciu pohlavia na základe biologických kritérií a posilnenie práv rodičov na školách. „To, čo som sa ja pýtal na stretnutiach s KDH, bolo, prečo ideme tieto otázky, ktoré môžu rozdeľovať spoločnosť, riešiť práve teraz a prečo so Smerom,“ reaguje Gröhling.

Slovensko podľa neho potrebuje riešiť prioritne ekonomické a nie kultúrno-etické témy. „Ako to pocíti napríklad mladá rodina v Stropkove, keď sa ráno zobudí a bude mať schválenú zmenu ústavy? Bude mať viac peňazí v peňaženke? Bude lepšie zdravotníctvo alebo postavená diaľnica?“ pýta sa predseda SaS.

Jedným z cieľov novely je uzákoniť zvrchovanosť Slovenska v kultúrno-etických otázkach, podľa Gröhlinga je však formulácia nejasná. „Pod zvrchovanosť v tejto definícii viete vložiť čokoľvek,“ tvrdí. Hoci žiadna relevantná slovenská politická strana nepodporuje vystúpenie Slovenska z Európskej únie, podľa Gröhlinga pre takýto krok niektoré politické aktivity pripravujú pôdu. „Robert Fico to naznačuje svojim správaním, aj jeho poslanci,“ tvrdí.

Prezident SR Peter Pellegrini vyzval listom ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) na prehodnotenie súčasnej podoby petičného práva pre odstránenie možných podvodov. Vývoj umelej inteligencie totiž umožňuje nové spôsoby falšovania petícií. Predseda SaS súhlasí s tým, že takýto problém existuje. Pripomenul, že prezident ho identifikoval v súvislosti s poslednou referendovou petíciou. „Nech pán minister konečne nerieši predražené obstarávania, urážanie ľudí, sudcov a študentov a nech rieši reálne problémy,“ povedal Gröhling.

Uplynulá schôdza parlamentu bola podľa neho pre vládnu koalíciu neúspešná, keďže jej neprešli niektoré návrhy, napríklad neprelomili jeden zo zákonov vetovaných prezidentom a ďalšie sa museli presunúť na neskôr, napríklad hlasovanie o novele ústavy. „Táto koalícia nefunguje, je v rozpade,“ tvrdí predseda SaS.

Hoci novela zákona, ktorá ruší transakčnú daň pre časť živnostníkov a malých firiem, prešla do druhého čítania, Gröhling to za úspech nepovažuje. „Áno, podporili sme to, lebo je to posun. Ale úspechom by bolo, keby bola transakčná daň zrušená,“ povedal.

SaS podľa Gröhlinga podporuje navýšenie výdavkov na zbrojenie, efektivitu vynakladania peňazí by však podľa neho mala garantovať komisia, do ktorej by odborníkov nominovali všetky relevantné politické strany. „Chceme sa správať rozpočtovo zodpovedne, ale tiež si uvedomujeme, že bezpečnosť je dôležitá, veď kúsok od našich hraníc agresor napadol suverénnu krajinu,“ uzavrel Gröhling.