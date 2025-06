PS vyzýva vládu, aby prestala hazardovať s obranou a bezpečnosťou

Hnutie zároveň požaduje plány na modernizáciu Ozbrojených síl SR. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval člen predsedníctva PS a exminister zahraničných vecí Ivan Korčok.

„Vyzývame vládu, aby naozaj prestala hazardovať s tým najdôležitejším, čo Slovensko a občania od vlády očakávajú, a to je obrana a bezpečnosť,“ povedal Korčok s tým, že hoci obrana a bezpečnosť nie je všetko, bez obrany a bezpečnosti „je všetko nič“.

Podľa Korčoka si treba uvedomiť, v akom čase a v akej situácii vo svete sa koná samit v Haagu. Slovensko podľa neho nemá žiadnu alternatívu k NATO a ku kolektívnej obrane, teda obrane garantovanej všetkými členskými štátmi. Každá iná alternatíva by bola podľa neho drahšia, slabšia a menej efektívna. Označil ju zároveň za nebezpečnú ilúziu. Zvýšenie výdavkov na obranu je podľa neho prejavom uznania reality a účtom, ktorý treba platiť za ruskú agresiu a zmenené bezpečnostné prostredie.

Na margo slovenskej delegácie na samite poznamenal, že Slovensko nikdy nesedelo za aliančným stolom také osamotené ako v súčasnosti, pričom prezident SR Peter Pellegrini odišiel na rokovanie bez vládnej podpory a zároveň kritizovaný jedným z koaličných partnerov. Slovensko je podľa neho vnímané ako dezorientovaná krajina, ktorá nevie, kde patrí, a ako rizikový člen. Kritizoval aj premiérove slová o neutralite.

Spolupracovník PS v oblasti obrany a bývalý diplomat pri Severoatlantickej aliancii Peter Bátor poukázal na to, že hlava štátu je na samite bez priorít, pod ktoré by sa podpísala vláda. Slovensko si podľa neho robí hanbu na medzinárodnom fóre, keďže všetky iné krajiny rozumejú potrebe investícií do obrany a bezpečnosti. Požaduje jasný plán modernizácie ozbrojených síl i plán plnenia starých i nových požiadaviek na to, aby kolektívna obrana fungovala.

Hnutie opätovne poukazuje na izoláciu Slovenska v NATO i EÚ. V súvislosti s 18. sankčným balíkom protiruských sankcií hovorí o vydieraní partnerov zo strany premiéra Roberta Fica (Smer-SD), nie o konštruktívnom vyjednávaní. Jedným zo scenárov, o ktorom sa hovorí v súvislosti s hlasovaním, má byť obídenie Slovenska a Maďarska.