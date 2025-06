Sprcha počas horúčav: Táto chyba v lete spôsobuje, že vám bude ešte teplejšie

Mnohí ľudia si počas letných horúčav doprajú studenú sprchu v snahe ochladiť sa. Podľa experta však tento zvyk môže byť nielen neúčinný, ale v niektorých prípadoch aj nebezpečný. Profesor anatómie Adam Taylor z Lancasterskej univerzity vysvetľuje, prečo je vlažná voda tou správnou voľbou.

Zatiaľ čo niektorí nedajú dopustiť na ľadovú sprchu, vedci varujú, že tento návyk je v skutočnosti kontraproduktívny. Problém spočíva v reakcii nášho tela na náhlu zmenu teploty.

Klamlivý pocit ochladenia

Keď na rozpálenú pokožku dopadne prúd studenej vody, cievy v jej blízkosti sa prudko stiahnu, čo je jav nazývaný vazokonstrikcia. Telo sa tak inštinktívne snaží udržať teplo pri životne dôležitých orgánoch, namiesto toho, aby ho uvoľňovalo do okolia. Výsledkom je, že vnútorná teplota tela neklesá, ale naopak, teplo sa v ňom „uzamkne“.

„Hoci ponorenie sa do studeného kúpeľa alebo sprchy hneď po pobyte v horúčave môže byť na pokožke príjemné, nerobí to, čo je potrebné na zníženie vnútornej teploty tela,“ uviedol Taylor pre portál The Conversation. „V podstate tak klamete svoje telo, že sa nepotrebuje ochladzovať, ale naopak, má teplo uchovávať.“

Riziko pre srdce a krvný tlak

Náhly teplotný šok môže byť pre niektorých ľudí aj nebezpečný. Ponorenie do vody s teplotou 15 °C a menej môže vyvolať tzv. šok z chladu. Prudké zúženie ciev spôsobí náhle zvýšenie krvného tlaku, čo predstavuje riziko najmä pre ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Podľa Taylora nie je správnou voľbou ani príliš horúca sprcha, ktorá by telu teplo ešte viac dodala. Najefektívnejším spôsobom, ako sa v lete osviežiť a zároveň znížiť vnútornú teplotu, je vlažná sprcha.

„Vlažný kúpeľ alebo sprcha s teplotou vody okolo 26 – 27 °C je najúčinnejšia,“ vysvetľuje. Takáto voda je dostatočne chladná na to, aby osviežila, ale zároveň nespôsobí šokovú reakciu ciev.

Okrem termoregulácie existuje aj ďalší dôvod, prečo dať prednosť vlažnej vode – hygiena. Studená voda nedokáže tak účinne rozpúšťať a odstraňovať kožný maz a nečistoty z pórov. To môže viesť k pretrvávajúcemu telesnému pachu či vzniku akné. Vlažná voda naopak pomáha póry uvoľniť a dôkladne ich vyčistiť.